Přijde opravdu GeForce RTX 3090 Ti? Těžko

Společnost ZOTAC sama nijak nepotvrdila, že by se karta GeForce RTX 3090 Ti chystala a celá věc je založena pouze na informacích z následujícího obrázku, kde je seznam souborů týkající se právě i údajné karty. Ve skutečnosti ale může jít jen o chybu nebo o zástupný soubor připravený jen pro případ, že by taková karta někdy skutečně na trh přišla.

Je ale vůbec možné, abychom se dočkali GeForce RTX 3090 Ti? To skutečně je, neboť GPU GA102 k tomu dává prostor. Na kartě RTX 3090 je totiž využita verze s 82 jednotkami SM, čili s 10496 CUDA jádry, zatímco my dobře víme, že plná verze GA102 má 84 SM a 10752 CUDA. Jaký by ale mělo mít smysl připravit kartu, která má o 2,4 % více CUDA jednotek?

Další věc je ta, že NVIDIA si chystá kartu GeForce RTX 3080 Ti, která ještě nebyla oficiálně představena, ale její příchod je už jistý. Ta má coby reakce na Radeon RX 6900 XT nastoupit s nejspíše 80 CU, ovšem s poloviční kapacitou paměti GDDR6X než RTX 3090. Co by pak měla nabídnout RTX 3090 Ti, aby byla její existence ospravedlněna? Mohlo by to být snad jedině ještě více paměti.

Igor Wallossek navíc hlásí, že žádný z jeho zdrojů o kartě RTX 3090 Ti neví a sám pak mluví o té možnosti, že by ji NVIDIA přece jen připravila, a to coby variace na (Quadro) RTX A6000 . Právě tato profesionální karta totiž nese plně vybavené GPU GA102 a navíc 48 GB paměti. Ovšem jde ještě o GDDR6 a ne GDDR6X, neboť 2GB verze těchto nových pamětí ještě nebyly k dispozici a nevíme o tom, že by se už objevily. Čili v takovém případě by NVIDIA připravila prostě stejnou kartu jako RTX A6000, jen s jiným označením a nejspíše provedením chladiče. Opět se tak můžeme ptát, proč by to dělala?

Z toho všeho nám tedy vychází, že RTX 3090 Ti je hardware, který by sice teoreticky mohl být připraven díky malé rezervě v GA102, ale to celá postrádá smysl.



