Přijdou v dohledné době GeForce RTX 3080 SUPER a RTX 3070 SUPER?

Vedle nových GeForce RTX 3060, které mají dorazit jako nejbližší další desktopové herní karty firmy NVIDIA, pochopitelně čekáme také na novou GeForce RTX 3080 Ti, jejíž nástup je už v podstatě jistý, ale dosud nevíme, zda to NVIDIA stihne ještě v lednu, nebo spíše až v únoru.

Důležitá informace, která se vztahuje k našemu tématu je ta, že mobilní karta GeForce RTX 3080 už má potvrzeno jednak 6144 CUDA jader, ale především pak 16 GB paměti . Z toho nám jednoznačně vyplývá to, že NVIDIA už dávno ví, že se v případě paměťové výbavy nových karet nerozhodla správně a nyní hledá cesty, jak to napravit.

Jednou z těchto cest je právě i chystaná GeForce RTX 3080 Ti, která bude mít ve výbavě 20 GB paměti a pak jde samozřejmě i o chystanou GeForce RTX 3060, která přijde také ve verzi s 12 GB paměti, čímž předčí karty RTX 3060 Ti, RTX 3070 i RTX 3080. Právě proto ani není divu, že se už objevují informace o GeForce RTX 3080 SUPER a RTX 3070 SUPER.

NVIDIA by nyní těžko s klidem mohla vyslat na trh po vzoru RTX 3060 další RTX 3080 a RTX 3070, které by přinesly jen vyšší (dvojnásobnou) kapacitu paměti. Pokud ale půjde o opravdu nové modely RTX 3080 SUPER a RTX 3070 SUPER, které nebudou jen o rozšířené paměti, pak si je NVIDIA snadno obhájí, zvláště když by jeden (či oba) nesl nové GPU GA103, o němž se také spekuluje. To ale zatím jen v informacích od Kopite7kimi a jinak o tomto GPU nevíme z jiných zdrojů vůbec nic.

Nakonec může jít třeba o karty RTX 3080 Ti a RTX 3070 Ti, což se ještě ukáže. Je ale zřejmé, že NVIDIA bude chtít zajistit novou konkurenci pro moderní výkonné Radeony, které shodně nabízí 16 GB paměti, což představuje nezanedbatelnou výhodu.

