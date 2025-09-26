Aktuality  |  Články  |  Recenze
Aktuality
Ostatní
Elon Musk
Tesla

Příliš elektroniky škodí, Tesla je v USA vyšetřována kvůli zapuštěným klikám, v Číně hrozí ban

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Spousta mechanický řešení je nahrazována elektrickými. To se ale ne vždy setkává s posunem v ovladatelnosti směrem k lepšímu. Někdy to má i špatný vliv na bezpečnost, jako jsou např. kliky v Teslách.
Vývoj spěje k digitalizaci a elektronizaci všeho možného, což některá řešení dělá lepšími, ale zdaleka to neplatí pro všechno. Často to vidíme u aut, kde je spousta elektroniky mnohdy jen k zlosti. Negativní vliv na bezpečnost mají dotykové displeje, do kterých někteří výrobci integrovali nastavování téměř všeho. Klasická tlačítka, otočné ovladače jsou v tomto ale mnohem více přímočaré a bezpečnější, lépe se ovládají za jízdy. Dalším problémem jsou např. elektrické a zapuštěné kliky na vozech Tesla (ale i jinde). Ty jsou sice efektní, ale z hlediska bezpečnosti je elektronické ovládání značně diskutabilní, a to zejména v případech, kdy jsou potíže s dodávkou energie při poruše nebo nehodě. 
 
Toto řešení totiž bude možná v Číně plně zakázáno, čímž by Tesla, ale i jiné automobilky, které takový způsob používají, dostaly pro modely s plně zapuštěnými klikami stopku. Nové regulace, které by měly vstoupit v platnost, totiž vyžadují spolehlivé mechanické řešení, pokud to elektronické selže. Čína není jediná, komu se toto řešení moc nelíbí. Americká NHTSA nyní vyšetřuje problémy s těmito klikami u společnosti Tesla, přičemž zaznamenala už 140 stížností od roku 2018.
 
V případě Tesly se problém prohlubuje s tím, že některé varianty (a platí to zejména pro USA) byly vybavovány akumulátory typu Li-Ion NCA, které jsou poměrně náchylné k požárům, to ale do jisté míry platí i pro NMC. Auta jsou sice vybavena mechanickými ovladači, ty jsou ale těžce dostupné, a ne každý ví, kde je hledat (tomu přispívá i to, že se jejich pozice napříč ročníky může lišit). Špatné je to i z druhé strany pro hasiče. Tesla nicméně už pracuje na řešení, které by mělo kombinovat mechanické a elektronické ovládání do jednoho, tzn. by každý věděl, kde ho hledat.
 
Zdroj: electrive.com, ilustrační foto (Kārlis Dambrāns, CC BY 2.0, přes Flickr)

