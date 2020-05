Připravte se na Star Wars Day. Steam, GOG i Humble Store zlevňují hry

„May the Fourth be with you.“ Ano, 4. květen je za dveřmi a s ním také Star Wars Day. Letos se bude muset vzhledem k opatřením v jednotlivých zemích většina fanoušků obejít bez setkání a jiných akcí, proto se přímo nabízí oslavit tento významný svátek v pohodlí domova, třeba u některé hry ze světa Star Wars. Jen pro PC vyšly desítky titulů a pokud ještě žádný nevlastníte, je právě teď ideální čas k nákupu. Virtuální obchody se totiž rozhodly oslavit Star Wars Day výraznými slevami na tuto franšízu. Ušetřit můžete na Steamu, GOG i v Humble Store, přičemž nabídka her i ceny jsou velmi podobné, takže záleží především na vás, které platformě dáváte přednost.

Mezi zlevněnými tituly nalezneme třeba Knights of the Old Republic nebo Jedi Knight o 65 % levněji. K nejvíce zlevněným potom patří série Lego Star Wars, při jejímž pořízení lze ušetřit 75 %. V nabídce nalezneme i skutečně historické kousky, jako je třeba Star Wars: TIE Fighter Special Edition z roku 1994. Pro největší fanoušky si Steam připravil kompletní kolekci Star Wars her, která obsahuje 26 položek za necelých 64 eur (1 750 Kč). Nabídky jsou samozřejmě časově omezeny – na Steamu potrvají do 9. května, ale na GOG pouze do 7. května. Aktuální nabídku jednotlivých platforem najdete pod následujícími odkazy:





Online multiplayer se vrací do Star Wars: Battlefront

Blížící se Star Wars Day přinesl fanouškům ještě jedno překvapení. Šestnáct let stará hra Star Wars: Battlefront od dnes již neexistující společnosti Pandemic Studios (neplést se stejně pojmenovanou hrou z roku 2015 od EA DICE) totiž získala nečekanou aktualizaci, která dorazila k majitelům titulu ze Steamu i GOG. Kromě toho, že nová verze opravuje množství chyb (v menu, samotné hře i některých rozlišení) a doplňuje další jazyky, také přidává online multiplayer. Nebo bychom mohli spíše říct obnovuje. Star Wars: Battlefront totiž obsahoval možnost zahrát si s až 64 dalšími hráči, ale v roce 2012 byla společností GameSpy ukončena podpora herních serverů. Proto tato možnost již chyběla v později vydané verzi pro Steam a GOG.

Ano, na internetu sice existovaly návody, jak si i nadále zahrát online, ale nyní se online multiplayer vrací oficiálně. Spolu s tím by se mohl zvednout také počet hráčů, takže snad nehrozí dlouhé čekání na nalezení vhodné hry. Připomeňme, že v této střílečce z první nebo třetí osoby jsou k dispozici čtyři frakce z obou starších trilogií. Úkolem týmu je ochránit velitelská stanoviště nebo eliminovat všechny nepřátelé. Kromě zbraní k tomu mohou používat také více než dvě desítky vozidel. Do hry navíc mohou v některých mapách zasáhnout také jejich původní obyvatelé jako Jawowé nebo Wookiové.

Dodejme, že série Star Wars: Battlefront se dočkala restartu v roce 2015, kdy vydala společnost EA nový díl hry. O dva roky později vyšel druhý díl, kterému nyní končí podpora. Vývojáři totiž tento týden oznámili, že Star Wars: Battlefront II získá poslední patch. Uvidíme, třeba se fanoušci dočkají aktualizace za dalších deset nebo patnáct let.



