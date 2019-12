Příští hra ze světa Star Wars bude dle slibu EA unikátní

Vedení Electronic Arts se letos mohlo přesvědčit, že hra pro jednoho ze světa Star Wars má stále obrovský prodejní potenciál a pokud nám má slibovat v případě dalšího titulu z tohoto světa vpravdě unikátní zážitek, je otázka, co to může být. Další hopsačka se světelným mečem díky tomu asi nepřichází v úvahu a už vůbec ne čistě multiplayerový titul.

Na nové hře již několik let pracuje EA Motive v Montrealu, čili to pochopitelně není tak, že by se o stylu a celém jejím námětu rozhodlo teprve nedávno. Patrick Klaus, generální manažer Motive, toho zatím pochopitelně moc neprozradil, ale uvedl, že hra to bude unikátní, a to s ohledem na své mechaniky, čili ne zasazení nebo příběh. A že si hráči už dosytosti užili multiplayeru s mikrotransakcemi a nyní i hry pro jednoho díky Jedi: Fallen Order, v úvahu může připadat kooperace.

Dle TweakTown také může připadat v úvahu, že novinka od EA Motive ponese odkaz zrušeného projektu Ragtag, neboť Motive pomáhali studiu Visceral ve vývoji této hry, stejně jako pomáhali studiu DICE při pracích na Battlefront II. Nicméně je tu také studio EA Vancouver, které mělo využít Ragtag jako základ pro jinou hru ze světa Star Wars, jenomže její vývoj (projekt Orca) byl rovněž zrušen. To ale nevylučuje, že nastoupili EA Motive a posbírali zbytky, které mohly být vcelku podstatné, neboť projekt Ragtag byl už ve velice pokročilém stádiu.

Project Ragtag měl původně vyjít ve finální podobě v minulém roce, přičemž Orca byla původně plánována na rok 2020. EA se přitom zavázali, že každý rok vypustí na trh jednu hru ze světa Star Wars, což se jim od roku 2015 dařilo právě až na Ragtag. Právě za zrušenou Orcu by tak měla nastoupit hra od EA Motive, což bychom se měli dozvědět snad nejpozději v půlce roku na E3 2020, aby hra mohla nakonec jako obvykle vyjít na podzim, a to pravděpodobně jako jedno z hlavních lákadel pro koupi s novou konzolí Xbox či PS.

