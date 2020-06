Přivítejte Linux Mint 20, vychází pouze v 64bitové variantě. Co nového umí?

Před dvěma měsíci spatřil světlo světa systém Ubuntu 20.04 , proto zasvěcené fanoušky nepřekvapí, že v nové verzi vychází také distribuce Linux Mint stavějící právě na Ubuntu. Nese kódové označení Ulyana, čímž vývojáři pokračují v tradici pojmenování podle ženských jmen. Zatímco verze 19.x začínaly na písmeno T, verze 20.x zase budou mít kódové označení začínající písmenem U. Linux Mint 20 je dostupný pouze v 64bitové variantě, takže majitelé 32bitových strojů nemají možnost upgradu a musí zůstat na verzi 19.x, která ovšem ztratí podporu až v roce 2023. I nejnovější verze se vyznačuje pětiletou podporou, takže pro ni budou dostupné aktualizace až do roku 2025.

Linux Mint 20 využívá linuxový kernel ve verzi 5.4 a opět vychází ve třech edicích – Cinnamon, MATE a Xfce. Odlišují se počtem funkcí, prostředím a také nároky na výkon počítače. Edice Cinnamon je nejbohatší na počet funkcí, proto nepřekvapí, že ve verzi 20 přináší nejvíce novinek. Jedná se třeba o frakční škálování, které se objevilo již v Ubuntu 20.04. Uživatelé monitorů s vysokým rozlišením díky tomu mohou zvětšovat GUI v krocích 125, 150 a 175 %, zatímco dříve mezi hodnotami 100 a 200 % žádné mezikroky nebyly. Navíc je nyní možné škálování upravit pro každý z připojených monitorů zvlášť. Obnovovací frekvenci monitoru lze rychle změnit díky snadno přístupnému nastavení.

Součástí operačního systému se stal nástroj s trochu děsivým názvem Warpinator, který samostatně vyšel již před pár měsíci. Umožňuje snadno a rychle přenášet soubory mezi linuxovými počítači připojenými ve stejné síti, aniž by byl potřeba konfigurovat protokoly FTB nebo SMB. Vylepšená podpora technologie Nvidia Optimus přináší snadnější přepínání mezi integrovaným a dedikovaným grafickým čipem bez nutnosti restartovat počítač. K přepínání lze využít nabídku, která se zobrazí po kliknutí na ikonu ve stavové liště, případně nechybí možnost nastavit výchozí GPU pro každou aplikaci prostřednictvím kontextové nabídky po kliknutí pravým tlačítkem myši. Tuto novinku pochopitelně ocení majitelé kompatibilních notebooků s grafikou od Nvidie.

MInt Linux přináší rovněž aktualizované uživatelské rozhraní, které zahrnuje nové možnosti přizpůsobení. Přímo v aplikaci Welcome Mint se objevila možnost výběru barevného akcentu pro výchozí motiv Linux Mint Y, stejně tak lze nastavit světlou nebo tmavou variantu. Pokud vám nevyhovuje defaultní zelená barva složek, můžete ji nyní vyměnit na žlutou. Správce souborů Nemo se dočkal výrazného zvýšení výkonu, a to díky změně způsobu generování náhledů. Díky tomu by již nemělo docházet ke zpomalování při procházení složek a souborů. Změn si můžete všimnout také u nástroje Gdebi používaného pro instalaci archivů .deb.