Problémy AMD na deskách ASRock způsobuje i Auto PBO s vysokými proudy

Není to tak dávno, co měl Intel velkou kauzu nestabilních procesorů Core 13. a 14. generace Raptor Lake. To bylo způsobeno příliš agresivně nastavenými napájecími limity, kdy mohly být procesory automaticky nastaveny na přetaktovaný režim s vyšší spotřebou a napětím. A právě problémy s vysokým napětím tyto procesory občas odpálily.

AMD v posledních měsících také řeší kauzu záhadně umírajících Ryzenů, a to zejména modelu Ryzen 7 9800X3D. Tady se ale většina problémů odehrává na základních deskách společnosti ASRock, což dává tušit, že zakopaný pes bude asi tady a nikoli v procesorech. Podobné případy úmrtí na jiných deskách tak sice mohou mít stejnou, ale i jinou příčinu (běžně vadné kusy CPU nebo MB). V dubnu se přišlo na to, že by za problémy měla být nekompatibilita s pamětmi , nicméně i s novými BIOSy 3.20 potíže úplně nevymizely.

Nakonec se ukazuje, že problém bude možná docela podobný tomu, který potkal Raptor Lake od Intelu. Zatímco v jeho případě za to mohlo příliš vysoké napětí, které procesory nebyly schopné zvládnout kvůli vysokým limitům, v případě Ryzenů to vypadá na příliš vysoké proudy, konkrétně na Electric Design Current (EDC) a Thermal Design Current (TDC), nicméně ASRock zmínil i problémy s napětím. To mělo být způsobeno tím, jak základní desky automaticky aktivovaly režim přetaktování Precision Boost Overdrive (PBO) s příliš vysokými hodnotami, které už procesory AMD nebyly schopny dlouhodobě zvládat, a proto po nějaké době mohlo dojít k úmrtí CPU, zejména prvních kusů.

ASRock tak nyní vydává BIOSy 3.25, které upravují nastavení pro PBO tak, aby k problému nedocházelo (pokud možno). Nicméně pořád se nezdá, že by byl problém vyřešen a stále ani není jisté, nakolik jde o problém ASRocku, a zda není problém i na straně procesorů AMD, jen na deskách tohoto výrobce je z nějakého zvláštního důvodu rychleji patrný než na jiných (na kterých se podobné problémy našly také, ale mnohem méně častěji). Našly se už totiž 3 případy, kdy Ryzeny 7 9800X3D umřely na základní desce ASRock s novým BIOSem 3.25, který by už na problémy s proudem a napětím trpět neměl, ale také pár případů, kdy bylo PBO výslovně zakázáno. Na konečné řešení problému tak stále čekáme. A možná to bude trvat podobně dlouho jako u Intelu, kde se postupně našlo více než 5 důvodů jejich nestability.