Problémy květnové aktualizace Windows 10: chyba při instalaci i vadný zvuk

Každý měsíc po vydání kumulativní aktualizace mnozí uživatelé Windows 10 s obavami vyčkávají, jaké problémy přinese. Vzhledem k tomu, že operační systém od Microsoftu běží na více než 1,3 miliardy zařízení s různým hardwarem, se vždy alespoň malá část uživatelů setká s nějakými chybami. Po dubnové aktualizaci se (vedle jiných problémů) objevily stížnosti na pokles výkonu ve hrách , březen zase některým uživatelům zkomplikoval tisk . Na úvod tedy jedna dobrá zpráva. Zdá se, že květnová kumulativní aktualizace , která vyšla tento týden, proti předchozím měsícům nepřináší tolik problémů.

Část uživatelů narazila na chybu při samotné instalaci aktualizaci. To byl v minulosti evergreen mnoha updatů Windows 10, kvůli kterému uživatelé nemohli přejít na novější verzi systému (někdy se ovšem nejedná o bug, ale o tzv. safeguard hold, kdy Microsoft zablokuje aktualizaci pro určitý hardware, protože by mohla způsobit potíže). V tomto případě se ale bavíme opravdu o chybě, která zasáhla kumulativní aktualizaci KB5003173 určenou pro Windows 10 ve verzích 2004 a 20H2. Část uživatelů hlásí, že po instalaci updatu se objeví chybová hláška s kódem 0x800f0922 a systém se následně automaticky vrátí na předchozí sestavení.

Tento problém se neobjevuje jen tak nahodile, ale postihuje uživatele, kteří ze svého počítače manuálně odinstalovali Microsoft Edge s jádrem Chromium. Během aktualizace se totiž instaluje také nová verze internetového prohlížeče, ale jakmile systém zjistí, že je příslušná složka C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\ prázdná, vyhodnotí to jako chybu a pro jistotu inicializuje návrat na předchozí build. Těžko říct, zda můžeme Microsoft vinit za to, že systém správně nefunguje, pokud do něj uživatel nějak zasahoval. V každém případě existuje řešení, jak provést aktualizaci – znovu nainstalovat Edge (Chromium) nebo smazat výše uvedenou složku prohlížeče.

Uživatelé, kteří aktualizaci úspěšně nainstalovali, se mohou setkat s problémem týkajícím se zvuku. Uživatelé popisují nezvykle nízkou hlasitost, rušení nebo pískání, a to např. během používání přehrávačů nebo hraní her. Naopak zvuk z internetových prohlížečů tato chyba nejspíš nepostihuje. Ačkoliv zatím neexistuje žádné řešení (kromě návratu na předchozí build), Microsoft již problém vyšetřuje. V oficiálních zdrojích se píše, že „určité kombinace aplikací, zvukových zařízení a nastavení systému Windows mohou při použití zvuku 5.1 způsobovat vysoký šum“. Při používání režimu stereo by se chyba neměla objevovat.

Microsoft radí, že v některých případech se lze problémům vyhnout dočasným používáním jiné aplikace nebo webového prohlížeče, případně v nastavení vypnout prostorový zvuk.

