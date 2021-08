Proč Steam Deck využívá Linux? Mohou za to především Windows 8

Steam Deck je založen na operačním systému Linux, respektive na práci, kterou Valve odvedlo díky svým Steam Machines, z nichž vzešel SteamOS. Ovšem to není vše.

Když přišly Windows 8 na trh, málokdo byl z tohoto dlaždicového systému nadšen a mnozí v naprostém poklidu vydrželi u Windows 7 do té doby, než přišly na trh desítky, anebo alespoň Windows 8.1. Gabe Newell z Valve přitom osmičky doslova označil za katastrofu a vývojáři se obecně obávali toho, co přinese tehdy nový Microsoft Store a co dalšího si v Redmondu ještě vymyslí, což se později materializovalo v podobě Windows RT určených právě výhradně pro aplikace ze Storu. Ke kritice se přidal také Blizzard nebo autor Minecraftu.

Ovšem právě od Valve přišla reakce necelý půlrok po vypuštění Windows 8 na trh, a sice ohlášený vývoj a raná dostupnost SteamOS založeného na Linuxu. V roce 2015 nastoupily i samotné Steam Machines, čili počítače určené pro SteamOS a také gamepad Steam Controller či Steam Link pro spojení s Windows PC a my dobře víme, že počítače Steam Machines se za grandiózního nezájmu zákazníků vytratily a není divu, když pro Linux bylo a stále je tak málo her.

Ve Valve se rozhodli vyřešit tento hlavní a největší problém SteamOS "prostě" tak, že najdou cestu, jak na Linuxu rozběhat hry pro Windows. Přišel tak Proton , verze známého WINE, jehož úkolem je zajistit bezproblémovou kompatibilitu, a to tak, aby hráčům stačilo hru jen nainstalovat a spustit stejně jako pod Windows. To nefunguje vždy, ale stále se pracuje na vývoji a nyní i s ohledem na to, aby před vypuštěním Steam Deck na trh fungovaly i anticheatovací nástroje her, bez nichž si nezahrajeme řadu síťových titulů.