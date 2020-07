Proč Ubisoft zrušil nadějný fantasy projekt Avalon?

Serge Hascoët je mimochodem jeden z lidí, kteří byli z Ubisoftu vyhozeni (respektive byli donuceni odejít) po sérii obvinění ze sexuálního obtěžování či nevhodného chování. O to nám ale nyní nejde, i když jde o věc, která je přímo spojena s odchodem Hascoëta a dalších. Především on měl ale obrovský vliv na tvorbu her jako chief creative officer.

Právě Hascoët měl pod palcem série Far Cry, Assassin’s Creed, The Division, Rainbow Six, Watch Dogs, zkrátka ty nejvýznamnější hry, jež Ubisoft nabízí. Ke konci roku 2018 přitom do jeho řad přibyl Mike Laidlaw, vysoce ceněný designér série Dragon Age a fanoušci čekali na to, co z toho vznikne.

Mike Laidlaw řídil vývoj nového RPG známého jako projekt Avalon, z čehož nebylo těžké usoudit, že půjde o svět bájného krále Artuše a jeho rytířů kulatého stolu, kde samozřejmě nebude nouze ani o magii. Avalon byl vyvíjen s velkým rozpočtem, ovšem Laidlaw rok po svém nástupu náhle z Ubisoftu odešel, aniž by pod ním vytvořil cokoliv, co by jsme si mohli zahrát.

Nyní se dozvídáme, že za tím nejspíše stál Hascoët, který není fanoušek čistého fantasy žánru a pokud má v oblibě něco podobného, pak to jsou hry založené na historii (jakkoliv přizpůsobené a upravené), čili právě i Assassin’s Creed. Po Quebeckém týmu měl žádat, aby příběh jejich hry byl velice kvalitní, když už to musí být fantasy, aby byl "lepší než Tolkien". Hascoët tak měl být na vývojáře Avalonu příliš tvrdý, a to pouze proto, že mu nevyhovovalo její téma a nakonec jej na konci minulého roku zcela zastavil poté, co odmítl i jeho změnu využívající řeckou mytologii.

Ať už to bylo jakkoliv, Ubisoft má nyní příležitost si pečlivě rozmyslet, zda chce, aby do budoucna o vyvíjených hrách mohl takto rozhodovat pouze jeden člověk a zda by nebylo vhodné tuto moc rozdělit mezi více lidí. Prozatím totiž bude role kreativního ředitele obsazena samotným CEO, Yvesem Guillemotem a dále se uvidí.



