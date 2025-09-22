>
Proč volit notebook s dedikovanou grafikou?
Včera, PR článek , inzerce
Prázdniny skončily a kampaně „Back to School“ se objevují i tam, kde ještě včera kralovaly slevy na bazény a grily. Jaký smysl má investovat do výkonného notebook a jak jej vybrat?
Redakce Světa hardware není autorem tohoto článku a nezodpovídá za jeho obsah.
Jako rodič školáka si umím představit, jak se při pohledu na notebook za dvě výplaty mohou podlomit kolena – naštěstí na prvním stupni ještě takovou investici nepotřebuje, i když informatiku už v rozvrhu má. Sám patřím mezi lidi, kteří si rádi hrají s technologiemi a novinkami, a chápu, že pro vysokoškoláky, učitele i běžné uživatele mohou tyto akce představovat ideální příležitost pořídit si stroj, který zvládne víc než jen e-maily, Word a Teams. Éra, kdy se říkalo, že do školy stačí notebook s integrovanou grafikou, je pryč.
Dnes už i herní notebooky dělají tenké a se střídmým designem. Herní mašina s GeForce RTX 50 a i9 váží jen něco málo přes 2kg. A stejně jako kancelářský je i herní často podobně tichý, lehký na tabulky, dokumenty, prezentace či online meetingy. S kancelářským ale nastává problém ve chvíli, kdy od něj člověk potřebuje něco navíc: pracovat s větším množstvím dat, renderovat model do školy, vyzkoušet si základy práce s AI, sestříhat video ve vyšší kvalitě nebo si po večerech zahrát něco novějšího než deset let starou hru. Tam se limity integrované grafiky projeví velmi rychle. Na papíře sice vypadá dobře, ale vyšší výkon z ní prostě nedostanete.
Výkonný notebook, třeba Legion Pro 5 s dedikovanou grafikou GeForce RTX 5070 Ti, není jen o FPS ve hrách (i když přiznejme si, že to je příjemný bonus). Hlavní výhoda je jinde – když přijde čas na náročnější úkol, stroj to bez potíží zvládne. Úloha, kterou by integrovaná grafika zpracovávala celé odpoledne (pokud by ji vůbec zvládla), je díky dedikované grafice GeForce RTX hotová podstatně rychleji. Jde o rozdíl mezi „bude to“ a „je to“. A i když to může znít jako klišé, realita je jednoduchá: výkon ulehčuje život. Umožňuje pustit se do věcí hned a neodkládat je na neurčito. A víme dobře, že „udělám to jindy“ se často rovná „nikdy“. S dostatečným výkonem po ruce se spousta úkolů stává rychlejších, jednodušších a dostupnějších.
Rozdíl dnes navíc nedělá jen samotný výkon, ale i technologie. Grafické karty GeForce RTX řady 50 jsou navržené pro náročné grafické operace i práci s umělou inteligencí. Moderní herní notebooky navíc už dávno nevypadají jako hlučné sci-fi stroje – pokud výkon právě nepotřebují, jsou stejně tiché jako kancelářské notebooky, často dokonce tišší díky efektivnějšímu chlazení. A jakmile přijde chvíle, kdy je zapotřebí síla, okamžitě ji poskytnou. To je přesně ten rozdíl, který v běžném dni šetří nervy – žádné „než se to načte, uvařím si kafe“. Osobně na počítači trávím většinu dne a dřív jsem si myslel, že pro programování grafiku nepotřebuji. Dnes jsem rád, že ji ve svém Lenovu mám.
Samozřejmě, ne každému dává smysl utrácet více peněz za notebook. Kdo funguje jen v prohlížeči a PDF dokumentech, vystačí si s kancelářským strojem. Ale jakmile se studium, práce nebo volný čas zkříží s náročnějším softwarem, „pořádný“ notebook znamená méně stresu a více možností. Dnes už se totiž náročnější aplikace neptají, jestli jsi gamer, ale jestli máš výkon. A tuhle otázku dostáváme čím dál častěji, od školních projektů přes práci až po domácí kreativní nápady. Ještě nedávno byla vlastní 3D tiskárna nemyslitelná. Teď si na ní člověk dokáže vytisknout cokoliv, co si sám vymodeluje.
A pokud mohu mluvit z vlastní zkušenosti – notebook, který zvládne i hry, není hřích. Je to praktická volba, která přináší univerzálnost. Po dni plném práce, meetingů, kódování a psaní dokumentace je hodina hraní často nejlepší ventil. A když už stroj výkon má, proč ho nevyužít i pro radost? A pokud zrovna nehraju já, může se k němu posadit partnerka, kamarád nebo dítě. To je důvod, proč pro mě notebook není jen nástroj k práci, ale zařízení, které využívám naplno.
Reálné využití
Je mi už 36 a když vzpomínám na školu z dob mého působení, je to docela jiný svět než dnešní realita. Navrhnout tenkrát pexeso v tiskové kvalitě na slabém notebooku bylo peklo a každou změnu doprovázel nekonečný progress bar. Dnes se v různých oborech pracuje s nástroji, které jsou na hardware ještě náročnější, ale současně je tento hardware mnohem přístupnější. Není nutné mít doma stroj z NASA, ale dává smysl zaměřit se na to, co na počítači skutečně děláte, a kde konkrétní technologie – včetně těch od NVIDIE – dokáží ušetřit čas i nervy. Základ tvoří dedikovaná grafika GeForce RTX, které sekunduje výkonné CPU a dostatek RAM, díky grafice máte možnosti tam, kde by to mnozí ještě nedávno ani netušili. Nehledě na to, že po večerech si každý rád odpočine u oblíbené hry.
V programování a práci s daty se většina dne odehrává v IDE, prohlížečích s vývojářskými nástroji, kontejnerech a lokálních službách. Kompilace, testy a buildy jsou primárně na bedrech procesoru. Stále častější je ale práce s lokálními AI modely, kde se bez výkonnější grafiky neobejdete. Drtivá většina AI akcelerace je postavena na grafických kartách NVIDIA, ať už používáme jejich aplikace, služby nebo jen základní produkty NVIDIA App. Bez CUDA a tensor jader v GeForce RTX se v žádné z takových aplikací neobejdete. Všechny tyto nástroje vám dokáží výrazně pomoci a umožní experimentovat, aniž by se vše muselo posílat do cloudu. Otevírá se pak možnost prototypovat rychleji a častěji, i když se člověk zrovna neprofiluje jako AI inženýr.
Kreativní obory jsou svět sám o sobě. Střih videa, motion design, 3D grafika, streamování – všude výrazně pocítíte rychlost a výkon stroje, plynulost práce na časové ose a rychlost exportu. Dedikovaná grafika GeForce RTX s NVENC kodeky pomáhá s kódováním a zrychluje efekty i filtry a silné CPU, které zvládne více stop a efektivnější sekundovat grafice. Možnost rychlého procházení video stopy bez záseků rozhodně přispěje k lepším výsledkům a méně stresu. Ve 3D modelování a animaci je rozdíl ještě výraznější: zrychlené viewporty, rychlejší ray tracing a možnost pohodlně iterovat nad scénou i světly, dokonce využít AI modely k vygenerování náhledu scény místo běžného renderu.
Kamarádka, která vystudovala architekturu, mi sama potvrdila, že dnešní studenti to mají rozhodně jednodušší. Práce s CAD a vizualizacemi, přesnými výpočty konstrukcí a simulacemi zatížení pro ni znamenala zůstat ve škole a využít jejich specializované počítače – pokud zrovna byly volné. Mít možnost vzít si notebook do terénu a dělat změny přímo na místě, nebát se díky technologii pro úsporné řízení výkonu typu Max-Q, že stroj umře během renderu, jsou už reálné způsoby, jak si práci usnadnit.
Mohl bych takto pokračovat v dalších oborech, ale kamarádů ze strany studentů a absolventů se mi krátí, a ve výsledku dostávám od všech podobné odpovědi. Kdokoliv kupuje nový notebook už jedině s grafikou. Vzhledem k tomu, že jsou studenti, se nepřekvapivě shodují, že nepotřebují RTX 5090. Na notebook s aktuálně nejvýkonnější GPU nejsou brigády tak dobře placené. Proto a sahají po dostupnějších modelech s RTX 5070 Ti nebo RTX 5060. Dobrou zprávou je, že i zde vám grafická akcelerace dokáže také výrazně pomoci.
Jsem z té generace, kde mohu říci, že jsem pracoval na prvních počítačích 386, a vidím, jak technologie letí nezastavitelně kupředu. To, co bylo před lety na počítačích nemyslitelné, dokážete dnes vlastně s mobilem. A rozdíl dnešního počítače od toho před 10 až 15 lety... ani nevím, k čemu by se to dalo přirovnat.
Lenovo Legion Pro 5
Když se budeme bavit konkrétně, Lenovo poslalo jeden ze svých klenotů. Lenovo Legion Pro 5 je vybaven grafickou kartou NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti a novým Intel Core Ultra 9 275HX, díky inteligentnímu přepínání vydržíte slušně i na baterii. V kovovém šasi se pak skrývá OLED displej s poměrem stran 16:10. Nejenže na OLEDu všechno vypadá skvěle, ale pro práci je poměr 16:10 ideální. Nechápu, proč se od tohoto poměru kdysi ustoupilo.
A poměr stran je jen třešnička na dortu už tak skvělého panelu. Tenhle 16" PureSight displej totiž není jen OLED s dokonalou černou a nekonečným kontrastem. Disponuje obnovovací frekvencí až 240 Hz a odezvou 1 ms, takže pohyb je naprosto plynulý, ať už posouváte webovou stránku, nebo míříte na nepřítele v Destiny. Když k tomu připočtu kalibraci od X-Rite a 100% pokrytí barevného gamutu DCI-P3, je to přesně pro grafiky, fotografy nebo kohokoliv, kdo pracuje s videem či fotkou. Podpora technologií jako NVIDIA G-SYNC se stará o obraz bez trhání a Dolby Vision zase zaručí, že filmy a seriály budou vypadat tak, jak tvůrci zamýšleli.
Pro perfektní displej ale potřebujete perfektní hardware. Kombinace grafiky NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti s 12 GB vlastní paměti a TGP až 140 W a procesoru Intel Core Ultra 9 275HX s 24 jádry a frekvencí až 5,4 GHz dokáže všechny ty pixely ukočírovat. Hybridní architektura procesoru chytře rozděluje práci mezi výkonná a úsporná jádra, takže pro jednoduché úkoly zbytečně neplýtvá energií. Když pak přijde na řadu něco náročnějšího, umí se i tahle jinak tichá mašina pěkně rozhučet. Díky 12 GB VRAM a nové architektuře Blackwell máte k dispozici AI akceleraci v podobě mikroslužeb NVIDIA NIM. Mohl jsem tak sáhnout po blueprintech a hrát si s AI.
Kamarád Bender na něm v Adobe After Effects zkusil navrhnout nejnovější kartičku a uznal že na rychlé editace na cestách je to perfektní stroj. Dost tomu pomáhá kovové provedení, které nejen efektivně odvádí teplo, ale i zaručuje vyšší pevnost konstrukce. Lenovo zde nasazuje systém Legion Coldfront: Hyper. Nejde jen o větší větráky, ale o celý systém vakuově utěsněných měděných chladicích trubic a efektivního proudění vzduchu, které je navíc chytře směřováno dozadu, pryč od uživatele. Doplněno o AI Engine+ a speciální AI čipy LA1/LA3, které v reálném čase monitorují teploty a zátěž a dynamicky upravují výkon tak, aby byl notebook co nejtišší a nejchladnější, když to jde, a zároveň ze sebe dostal maximum, když je to potřeba.
V programu Legion Space pak všechny tyhle funkce jednoduše nastavíte k obrazu svému. Oceňuji možnost různých profilů jak pro práci, tak pro hraní. Ne vždy je vhodné mít pod rukama diskotéku z RGB klávesnice.
Zhodnotil bych to jako velmi povedený stroj, avšak za všechny ty bonbónky adekvátně zaplatíte. Nicméně v nedávné minulosti se akční cena pohybovala pod hranicí 60tis. Kč a jsem si jist, že ve speciální nabídce na Alze jej za tuto cenu ještě do Vánoc seženete. Stroj v této cenové hladině asi není pro dítko do základní školy. Dovedu si ale představit studenta na střední či vysoké nebo učitele či profesora, který by takový výkon využil a ocenil. Střídmý elegantní design pak neurazí ani konzervativnější uživatele. Různé akce, jako je Back to School, Black Friday, AlzaDny a další nejsou jen pro studenty a učitele – těžit z ní můžeme i my běžní smrtelníci tak se nebojte ji využít, notebook vám bude dobrým parťákem.