Procesor Intel Sapphire Rapids pro LGA4677-X se ukázal

Intel Sapphire Rapids představuje další generaci 10nm procesorů Xeon, takže bychom měli správně mluvit o Sapphire Rapids-SP, nástupci Ice Lake-SP. Půjde o zbrusu novou platformu zvanou Eagle Stream, která využije sběrnici PCIe 5.0 paměti DDR5 a výrobní technologii 10nm Enhanced SuperFin. Ta by měla být už poslední iterací 10nm procesu před nástupem 7nm procesu, ale jisté to pochopitelně není.

My se ale nyní díky 9550pro můžeme poprvé podívat na zástupce vývojové řady procesorů Sapphire Rapids-SP, který využívá velké pouzdro pro patici LGA4677-X s viditelně vykrojeným heatspreaderem, přičemž toto místo Intel využil pro umístění SMD kondenzátorů. Procesor s kódovým označením QVV5 má základní takt pouze 1,3 GHz, nicméně to ještě není třeba řešit, neboť rané vzorky prostě bývají taktovány nízko.

Jde tak o pořádný kus procesoru a je škoda, že se zatím nemůžeme podívat pod "kapotu", neboť tam bychom měli najít také paměti typu HBM, vedle nichž stojí za zmínku také rychlé rozhraní Compute Express Link 1.1. Jde o otevřené rozhraní založené na PCI Express a určené k připojení různých zařízení přímo k CPU.

Paměti HBM by zde tak měly sloužit jako další úroveň paměti mezi L3 cache a novými DDR5, pro něž by si Sapphire Rapids-SP měly připravit osm kanálů (dosud neověřeno), stejně jako mají dnešní výkonná serverová CPU. Čili využití HBM zde dává smysl, neboť paměti DDR5 sice budou výkonnější, ale v případě prvních generací z jejich propustnosti rozhodně nebudeme padat úžasem naznak.



schéma patice LGA4677-X - klikněte pro zvětšení -

Laker YuuKi-AnS také uvádí, že Sapphire Rapids-SP se budou skládat z až čtyř výpočetních jader, která budou napojena až na čtyři HBM, a to asi ne v nucené konfiguraci 1:1, ale uvidíme. To by tak představovalo až osm propojených čipů, čemuž ale můžeme po nedávném spatření grafických Xe-HPC snadno věřit. A právě Xe-HPC, čili Ponte Vecchio, jsou pro tyto procesory vyvíjeny přímo na míru.