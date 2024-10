Procesor Samsung Exynos 1580 přinese do levných tříd takt až 2,9 GHz

Společnost Samsung uvedla na trh další nový procesor pro své mobilní telefony. Jmenuje se Exynos 1580 a nahrazuje svého předchůdce Exynos 1480. Zatímco ten měl dva druhy jader, novinka má dnes obvyklejší architekturu tří různých typů (resp. frekvencí) jader. Nejvýkonnějším je jedno jádro ARM Cortex-A720 na velmi vysokém taktu 2,9 GHz (na danou třídu a typ je to poměrně dost). Dále tu máme trojici těch samých jader A720, ta ale tepou na trochu nižší frekvenci 2,6 GHz. Zakončuje to čtveřice úsporných jader Cortex-A520 s frekvencí 1,95 GHz.

Nové GPU Xclipse 540 by mělo být o 37 % výkonnější a o 20 % efektivnější. Pokud jde o NPU, to slibuje výkon 14,7 TOPS. Procesor se má vyrábět 4nm technologií FinFET. Podporuje operační paměti LPDDR5 a úložiště typu UFS3.1. Zvládat má displeje s rozlišením až Full HD+ s obnovovací frekvencí do 144 Hz včetně. ISP nového procesoru si má troufnout na 200MPx fotoaparát a konečně podporovat nahrávání videa v rozlišení 4K pro 60p. Při 30 fps má zvládnout zpracovávat 64MPx rozlišení nebo dva 32MPx senzory. Dále podporuje video kodeky HEVC (H.265), H.264, VP9 a VP8. Máme zde Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.4. V neposlední řadě podporuje mobilní datové připojení 5G v pásmu Sub-6GHz s maximální rychlostí downloadu 5,1 Gbps a uploadu 1,28 Gbps. Předpokládá se, že jedním z prvních telefonů s tímto chipsetem by mohl být Samsung Galaxy A56 5G.