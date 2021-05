Prodej čipů letos přinese tržby 522 miliard dolarů

Společnost IDC tak předpovídá zhruba 12 až 13procentní nárůst tržeb společností vyrábějících počítačové čipy na zmíněných 522 miliard dolarů. Dá se říci, že to představuje maximum aktuálních výrobních kapacit, které ale jsou omezeny i dostupností substrátů či jiných materiálů anebo testovacími kapacitami. Čili nejde prostě jen a pouze o kapacitu továren zpracovávajících samotné křemíkové wafery.





Poptávka po čipech je způsobena především prací a vzděláváním z domácností a tím, že každý počítač potřebuje celou řadu čipů tvořených různými výrobci a procesy. K tomu se navíc přidávají i silné prodeje automobilů, chytrých telefonů a spotřební elektroniky.

Celkové tržby výrobců čipů přitom už loni rostly o 10,8 % na 464 miliard, čili letos bude růst ještě vyšší a nedostatek na trhu zasáhne celý tento rok. Neznamená to však, že by výrobci čipů dokázali vyrobit o 12,5 % více zboží, jde také o to, že roste jeho cena, která má dle IDC především ovlivnit výsledné tržby.

Pokud jde o čipy pro PC a servery, pak ty již loni vykázaly nejvyšší růst tržeb, a sice o 17,3 % na 160 miliard dolarů. Nicméně letos už tento růst zbrzdí a dostane se na 173 miliard, a to s rozdílem jen 7,7 %.

Ceny SoC pro chytré telefony poznamená především přechod na 5G, díky čemuž už loni rostly tržby o více než 9 %, přičemž letos má být dokonce 23,3%, a to na cílových 147 miliard dolarů. Pak tu máme spotřební elektroniku, do níž patří třeba i herní konzole PlayStation a Xbox, která měla v roce 2020 podíl 60 miliard a rostla o 7,7 %. Letos má tento růst mírně zrychlit na 8,9 %. A konečně tu je automotive jako poslední velká samostatná skupina, která má letos vykázat růst tržeb čipů o 13,6 %.

Ceny souvisejících / podobných produktů: