Prodejce odhaluje ceny chystaných Alder Lake-S

Z popisků je také zřejmé, že je tu ještě řada chyb a nedodělků, neboť některé modely jsou nesprávně označeny za Core i9-12900 a jiné prostě jako Core 12th Generation, ale můžeme se prostě řídit pomocí Part Number jako je třeba BX8071512400, které ukazuje na Core i5-12400 s cenou 210 dolarů a ještě zajímavější bude BX8071512400F, čili Core i5-12400F za 180 USD.

Právě na ceně 180 USD tak začínají ceny nových 65W Core i5 a končí na 240 USD, což samozřejmě platí jen pro čistě 6jádrové modely a ne pro Core i5-12600K/KF. Nová 65W Core i3 vybavená čtyřmi jádry zase pořídíme za ceny mezi 110 a 140 USD a pak tu máme Core i9-12900/F za 530 či 510 USD a konečně i Core i7-12700 za 360 USD (verze F tu není).

Velký zájem by tak mohl být o 6jádrový Core i5-12400F, jehož cena by se tak u nás měla pohybovat kolem 5000 Kč, kde už AMD nemá moderní alternativu, natož pak v cenové hladině procesorů Core i3. Pro dražší Core i5-12400 by už se ale mohl stát vhodným soupeřem Ryzen 5 5600G a pak je možné, že AMD přinese na trh v nových modelech stará APU Zen 2, která by mohlo prodávat s deaktivovanou grafikou ( Renoir X ).