Prodejci hlásí: zásoby RTX 3070 jsou podstatně větší než karet RTX 3080

Grafické karty NVIDIA GeForce RTX 3070 už v podstatě nemají čím překvapit, protože jejich výkon, který dle NVIDIE je srovnatelný s RTX 2080 Ti, už potvrdilo několik předběžných testů a nemáme důvod si myslet, že to bude zásadně jiné. Obě karty pochopitelně nebudou stejně či velice podobně výkonné vždy, na to jsou až příliš odlišné, ale v průměru si zřejmě budou odpovídat.

Zásadní neznámá věc je spíše ta, zda dorazí na trh v hojných počtech, nebo jich bude málo jako RTX 3080 a RTX 3090. V jejich prospěch hraje jednak menší čip GA104, který se zatím nebude dělit mezi více modelů a pak také to, že využijí běžně dostupné paměti GDDR6 a ne GDDR6X, které vyrábí a nabízí pouze Micron.

My jsme zatím měli k dispozici jen čísla dánského prodejce Proshop, který ochotně ukazuje, kolik karet mu přichází na sklad, ovšem naposledy byla tato čísla aktualizována 22. října , přičemž situace se mění každý den. Dá se ale říci, že v porovnání s RTX 3080 to nevypadá tak špatně. Proshop sice zatím získal jen cca 200 karet RTX 3070 oproti přibližným 500 modelů RTX 3080, ovšem ty jsou již měsíc a týden v prodeji, zatímco RTX 3070 mohou na sklad proudit ještě další čtyři pracovní dny, než se začnou nabízet.

rozlišení 1440p, nejvyšší kvalita, RT+DLSS v podporovaných titulech zapnuto

Server PCWatch nyní hlásí, že dle prodejců z regionu APAC (Asie a Pacifik) bude RTX 3070 v prodeji mnohem více než modelů RTX 3080 a RTX 3090. Jde například o obchod Dospara ze známé japonské nákupní čtvrti Akihabara. I další obchody z této čtvrti o RTX 3070 uvádějí to samé.

Nicméně to samozřejmě neznamená, že karet RTX 3070 bude hned dost pro všechny. Dá se počítat s velkou poptávkou, takže je velká šance, že nakřečkované zásoby obchodů zmizí během několika minut, zvláště pokud se na ně i nyní zaměří bazaroví překupníci. To ale hrozí spíše na západě v případě velkých obchodů a u nás by to mělo znamenat, že zákazníci budou mít reálnou šanci svou novou RTX 3070 ukořistit, pokud ovšem budou pohotoví a také se nemusí vyplatit, když budeme automaticky počítat s tím, že karta v košíku rovná se jistá koupě. A ještě před koupí bude samozřejmě vhodné si pročíst nezávislé recenze, které by se měly objevit ve středu odpoledne.

Sváteční středa tak bude hardwarově nabitý den, neboť krom recenzí RTX 3070 nastane i čas pro prezentaci nových Radeonů, jež by mohla rozhodnutí ke koupi nové GeForce v nejednom případě zvrátit.



