Prodeje Tesly Cybertruck nejsou ani 10 % plánů, Musk je dodává sám sobě do xAI a SpaceX

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Pickup Tesla Cybertruck měl být velkým hitem. Elon Musk plánoval, že bude prodávat ročně čtvrt milionu těchto vozů. Nakonec to není ani desetina a pomáhají mu jeho vlastní firmy.
Kontroverzní pickup Tesla Cybertruck měl být veleúspěšným vozem. Elon Musk plánoval, že do konce letošního roku bude jeho roční produkce 250 tisíc vozů (a později ještě o polovinu více), nicméně praxe je výrazně odlišná a letos to pravděpodobně nebude ani desetina tohoto množství. Zatím se během letoška prodalo jen okolo 16 tisíc vozů a předpokládá se, že by se to do konce roku mělo podívat někam k 20 tisícům vozů. Např. ve druhém čtvrtletí letošního roku to mělo být jen 4306 aut a ve třetím to sice vzrostlo na 5385 vozů, ale to spíše kvůli tomu, že lidé chtěli stihnout dotaci ve výši 7500 USD, než bude zrušena. I tak to bylo meziročně o skoro 2/3 méně než loni.
 
S výpadkem dotací se situace pro kontroverzní vůz patrně ještě zhorší. Diskutabilní design sice ohromuje svou nezvyklostí, ne každý ho ale prakticky skousne "mít doma v garáži". Cybertruck postihly také různé problémy s kvalitou nebo virálními videi s tím, jak ho dokážou potrápit některé nepříliš obtížné situace v terénu, a ani ona cena není zdaleka taková, jakou Musk sliboval. Ta měla činit 40 tisíc USD, nicméně s ohledem na vysokou inflaci by se dalo počítat řekněme s 50 tisíci. Jenže základní cena rostla mnohem rychleji než to a třeba dnes je základní verze za 80 tisíc USD. 
 
Objevují se tak informace o tom, že spousta vozů nyní míří za Muskem do jeho vlastních firem xAI a SpaceX, které je houfně začaly nakupovat. Jsou zde totiž zprávy, že byly zahlédnuty stovky vozů, jak na náklaďácích míří do xAI i do Starbase společnosti SpaceX v Texasu a další stovky, ne-li tisíce, mají následovat v dalších týdnech. Samotné prodeje Tesly ale nebyly v posledním čtvrtletí vůbec špatné, Modely 3 a Y se vyšplhaly opravdu hodně vysoko a firma dodala téměř půl milionu vozů. Jen ty Cybertrucky vůbec nefrčí.
 
Zdroj: electrive.com, techspot.com, ilustrační obrázek (ChatGPT) 

