Prodeje základních iPhonů 16 v USA rostou, naopak řada Pro v zájmu poklesla

Agentura Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) vydala statistiku prodejů mobilních telefonů Apple iPhone za první čtvrtletí letošního roku v USA. Vidíme zde několik zajímavých úkazů. Celá řada iPhonů 16 (od 16e až po 16 Pro Max) tvořila 74 %, zatímco loni to pro iPhony 15 bylo 68 %. Nárůst ale “způsobila” přítomnost pátého modelu iPhonu 16e, který měl 7 %. Bez něj by ony klasické čtyři modely měly víceméně stejně jako loni.

V grafu jde vidět, že zákazníci se od aktuálních modelů Pro trochu odklonili. Loni tvořily velmi slušných 45 % prodejů, letos to bylo jen 38 %. Naproti tomu základní iPhony 16 (16 a 16 Plus) si značně polepšily z 23 % na nynějších 29 %. Co za to může, těžko říci. Obě řady se nadále liší počtem fotoaparátů a podporou fotografických funkcí, nicméně je možné, že zákazníci odchází dvěma různými směry. Jednak k lépe fotící konkurenci na Androidu, jednak jim možná už stačí i levnější iPhony. Ty totiž také dostaly 8 GB RAM kvůli Apple Intelligence (a to platí i pro iPhone 16e), takže se v tomto parametru neliší a měly by nabízet velmi podobný výkon jako Pro verze. V minulosti byl mezi verzemi trochu větší rozdíl.

Jak v roce 2024, tak i v roce 2025, jde vidět docela nízký zájem o model Plus (tedy základní model s velkou úhlopříčkou). Ten shodně zaznamenal jen 9 %, přičemž základní model a oba modely Pro mívají obvykle mnohem více (loni 14-23 %, letos 17-21 %). Není divu, že to chce Apple vyzkoušet s vypuštěním tohoto modelu a jeho náhradou za iPhone 17 Air. Ten by měl být supertenkou stylovkou, která ale přijde jen s jedním zadním fotoaparátem. Proti verzím Pro si polepšily i levné řady. Loni měl iPhone SE 5 %, letos má iPhone SE spolu s iPhonem 16e dohromady 8 %.