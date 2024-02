Profesionální Nvidia RTX 2000 Ada přináší 16GB VRAM a 70W spotřebu

Architektura Nvidia Ada Lovelace se dostala do další grafické karty. Tentokrát jde o profesionální model Nvidia RTX 2000 Ada Generation. Oproti řadě RTX A2000 12GB má přinést o 50 % více výkonu v CUDA FP32 a využití najde např. v 3D modelování, nasazeních s umělou inteligencí nebo při práci s velkým množstvím obsahu s vysokým rozlišením, k čemuž najde využití větší grafická paměť. Ta má totiž nyní kapacitu 16 GB. Nezapomnělo se ani na DLSS a 3× vyšší výkon při ray-tracingu. Dalším nasazením může být edge-computing pro real-time zpracovávání dat např. z lékařských zařízení. Nvidia také hovoří o 70 % vyšším výkonu u RT jader a o 80 % vyšším u Tensor Core. Výrazně se také zvýšila efektivita a nechybí ani schopnost kódování AV1 videa.



V rámci profesionálních (vlastně i normálních spotřebitelských) karet jde ale spíše o low-endový model. RTX 2000 ADA je totiž založena na čipu s 2816 CUDA jádry, 88 Tensor Core a 22 RT Core, což nás dostává na hrubý výkon 12,0 TFLOPS v FP32 (27,7 TFLOPS v RT a 191,9 TFLOPS v Tensor). Abychom si to dokázali dát do kontextu, low-endová grafická karta starší generace RTX 3050 8GB má výkon 9,1 TFLOPS v FP32, stejně tak předchozí generace RTX 3060 má pak 12,7 TFLOPS a nejnovější RTX 4060 s 3072 CUDA jádry je na 15,1 TFLOPS. Výkonem tak novinka odpovídá starší mainstreamové kartě GeForce RTX 3060, viz seznam níže.



RTX 3050 - 9,1 TFLOPS

RTX 2000 - 12,0 TFLOPS

RTX 3060 - 12,7 TFLOPS

RTX 4060 - 15,1 TFLOPS

Zatímco ale RTX 3060 vykazuje 170W spotřebu, RTX 2000 Ada se spokojí s pouhými 70 W (TBP). Je tedy výrazně úspornější, navíc nabízí i více grafické paměti. 16 GB GDDR6 paměti s ECC tu běží na 128bitové sběrnici s propustností 224 GB/s, což je nižší rychlost než u RTX 3060 a 4060.

RTX 2000 Ada je určena pro slot PCIe 4.0 x8, chlazení je aktivní. Najdeme tu 4 mini DisplayPort 1.4a a schopnost 4 DCI 4K (4096×2160 px) výstupů při 120 Hz nebo 4 5K (5120×2880 px) výstupů při 60 Hz. Kdo chce UHD 8K (7680×4320 px), může mít až dva monitory při 60 Hz. Karty podporují rozhraní DirectX 12, Shader Model 6.6, OpenGL 4.6, Vulkan 1.3, CUDA 11.6, OpenCL 3.0 a DirectCompute. Jak je už ale u profesionálních karet obvyklé, cena nebude nízká a za low-endové řešení chce Nvidia 625 USD.