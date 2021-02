Prohlížeč Brave přinese agregátor směnáren kryptoměn

Prohlížeč Brave využívá měsíčně přes 25 milionů lidí a denně je to přes 8 milionů. 3,8 milionu z nich už využilo tokeny BAT (vlastní virtuální měna prohlížeče, kterou lze získat např. za shlédnutí reklamy) a do budoucna se plánuje značné rozšíření využití. Použít je bude možné např. v Brave Wallet, která přinese nativní implementaci peněženky pro kryptoměnu Ethereum. Bude podporována v mobilech i desktopech, přinese nové API, které nebude vyžadovat instalaci rozšíření, a má zde být i možnost kupovat kryptoměny za klasické měny, pomocí kreditní karet, bankovních převodů a peněženek v telefonech. A právě tokeny BAT by mohly sloužit např. k platbám za transakční poplatky.



To ale není vše. Kryptoměny lze obvykle směňovat na mnoha různých Decentralized EXchange (DEX). Součástí nových verzí prohlížečů bude DEX Aggregator, tedy jakýsi vyhledávač různých směnáren, takže uživatel může hledat např. ty nejlepší kurzy. BAT pak může opět sloužit k platbě poplatků, zajištění různých slev a podobně. Brave by chtěl BAT rozšířit i pro větší využití v e-commerce, pro VPN a soukromé komunikační platformy, mít to také jako platidlo v jiných odměňovacích systémech.

Ceny souvisejících / podobných produktů: