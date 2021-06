Prohlížeč Vivaldi 4.0 přináší RSS čtečku, e-mailového klienta i překladač

Na trhu s internetovými prohlížeči figuruje především Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox a Apple Safari, výčet je ale mnohem delší a mnozí jistě vzpomenou ještě na Operu, na kterou se snaží navázat prohlížeč Vivaldi. Ten vychází ve verzi Vivaldi 4.0 a množství změn rozhodně není zanedbatelné. Prohlížeč je založen na jádře Chromium (i proto je mnohdy ve statistikách přiřazen ke Chromu) a podobně jako ostatní, i on se snaží o větší zachování soukromí a podobně.



Mezi užitečné novinky patří zejména e-mailový klient. Je zde zabudovaná podpora pro Gmail a lze tu nakonfigurovat i jiné e-mailové servery využívající protokoly POP nebo IMAP. Mnozí také uvítají zabudovanou RSS čtečku, která nabídne poměrně jednoduché vkládání nových RSS kanálů. Ty se pak objevují jako by šlo o e-maily. Z každého článku prezentuje i první věty a ilustrační obrázek. Kdo tak nechce používat např. službu Feedly, má zde možnost používat RSS přímo v prohlížeči.

Nechybí také překladač stránek, přičemž je podporováno už 50 jazyků a brzy by měl být počet rozšířen až na 109. To ale nemusí nutně znamenat, že by šlo překládat všechny jazyky na všechny ostatní. Tvůrci přidali také funkci kalendáře.

