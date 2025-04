Proslýchá se, že Intel Nova Lake bude vyráběn na 2nm procesu TSMC

Intel a jeho výrobní procesy, to je dost zajímavé téma. Letos by měl konečně spustit výrobu pomocí nového procesu Intel 18A, který by měl do značné míry dotáhnout konkurenční TSMC, v něčem ji i předběhnout (GAA bude mít sice později než Samsung, ale stále dříve než TSMC, tchajwanskou společnost předběhne i v nasazení technologie Backside Power Delivery). Tento proces má být k dispozici jiným společnostem. Intel 18A by měl být použit u nových čipů Panther Lake, které se mají začít vyrábět v druhé polovině letošního roku, počítá se s nimi i u serverových CPU Clearwater Forest. Proslýchá se však, že tomu tak nebude v případě dalších procesorů Nova Lake, které se mají objevit v roce 2026. Ty mají být postaveny na novém socketu LGA-1954.

Zákulisní informace (které zveřejnil Economic Daily News) totiž mluví o tom, že nový 2nm proces TSMC N2 bude vedle Applu (procesor A20 pro iPhone 18) a AMD (EPYC Venice) využívat právě i Intel pro tuto řadu procesorů. Nova Lake by měly být procesory, které přijdou jak v mobilní, tak i desktopové variantě, podobně jako Arrow Lake, které nahrazují. Intel by tím nadále diverzifikoval svou výrobu mezi svou vlastní a externí. Poněvadž jde o chipletový design, otázkou tak zůstává, které všechny chiplety bude vyrábět TSMC a které Intel. Předpokládá se, že TSMC bude vyrábět CPU dlaždici. Znovu je nutné podotknout, že jde o zákulisní informace.