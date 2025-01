Prototyp GeForce RTX 5090 (Ti?) měl 24,6 tisíc CUDA jader a 800W TDP

Během vývoje grafických karet GeForce RTX 5000 se měl podle posledních zákulisních informací objevit i prototyp vrcholné karty, která měla být odeslána AIB partnerům někdy v polovině července roku 2024. Co přesně za kartu to bylo, není jasné. Teoreticky by mohlo jít o ukázku toho, jak by mohla vypadat GeForce RTX 5090 Ti, RTX Titan nebo něco podobného. Specifikace karty byly totiž opravdu extrémní. Tyto prototypy měly dle zákulisních informací plnohodnotný čip GB202-200-A1 s 24.576 CUDA jádry (tedy 192 SM, 192 RT jader, 768 Tensor jader). Zde připomeňme, že RTX 5090 jich má "jen" 21.760 (170 SM a RT jader, 680 Tensor jader). Důvody, proč jsou specifikace standardní karty o tolik nižší, můžou být mnohé, jasně se nabízí snaha o ne až tak extrémní spotřebu a především jako řečení problému s výtěžností (bezchybných čipů je při tak obrovské ploše velmi málo).

Tato karta měla mít tak vyšší základní takt 2100 MHz (standardní RTX 5090 má 2017 MHz) a vyšší Boost 2514 MHz (standard 2407 MHz). Aby toho nebylo málo, GDDR7 paměti na 512bitové sběrnici neměly mít standardních 28 Gbps, ale dokonce 32 Gbps, což propustnost vyhnalo z 1792 GB/s na 2048 GB/s. Pochopitelně to mělo i stinnou stránku, velmi vysokou spotřebu, která ostatně není nízká ani u stanardního modelu. Ta činila 800 W TDP, což je o 78 % více než u RTX 4090 a o 39 % více než u RTX 5090. Něco takového už vyžadovalo dva 16pinové napájecí konektory. Takovou spotřebu totiž už 12V-2x6 neutáhne ani s pomocí napájení z PCIe slotu. Nyní je otázkou, zda se tato karta někdy objeví i reálně na trhu, případně v jaké podobě.