Prototyp Starship SN20 úspěšně absolvoval statický zážeh

Společnost SpaceX pracuje na vývoji dlouho očekávané kosmické lodi Starship. Nyní už s prototypem označeným jako SN20 provedla úspěšný statický zážeh motoru Raptor. Tento prototyp je v současné době vybaven dvěma druhy Raptorů - jedním standardním a druhým ve vakuové verzi určené pro provoz ve vesmíru. Statický zážeh se týkal druhé varianty a jednalo se o první taktový test tohoto motoru.

Po prvním statickém zážehu následoval ještě druhý, při němž se nejspíše testovaly oba druhy motorů Raptor. Prototyp SN20 bude nakonec vybaven šesti motory, z nichž tři budou standardní a tři vakuového typu. Díky tomu bude SN20 první verzí kosmické lodi Starship, která se vypraví na zkušební let na oběžnou dráhu.

First firing of a Raptor vacuum engine integrated onto a Starship pic.twitter.com/uCNAt8Kwzo — SpaceX (@SpaceX) October 22, 2021

Přesné datum letu ale prozatím společnost SpaceX neoznámila, podle Elona Muska by však mohla být Starship na tento výkon připravena do měsíce, pokud vše půjde dobře. Mělo by se jednat o start s pomocí Booster 4 Super Heavy, kdy po vzletu ze střediska SpaceX v Boca Chica přistane Booster 4 do Mexického zálivu a SN20 bude pokračovat na orbitu.

Celý systém se kromě lodi Starship skládá i z nosné rakety Super Heavy a byl navržen pro časté a opakované použití. V budoucnosti by tak měl změnit způsob vynášení nákladů do vesmíru na nízké i vyšší oběžné dráhy Země. Elon Musk také věří, že by systém Starship a Super Heavy mohl být využíván pro cesty k Měsíci nebo k dalekému Marsu.