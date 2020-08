Průhledné organické solární panely dosáhly 10,8% účinnosti

Křemíkové solární panely jsou tu s námi už desítky let, ale mají několik nepříjemných nevýhod. Ty se snaží vyřešit např. perovskitové nebo organické panely, jenže také vrací i některé již vyřešené problémy. A právě těmi organickými se zabývají např. na University of Michigan. Zde vyvinuli organické solární panely, které jsou současně průhledné, takže mohou zastávat funkce tradičních tónovacích fólií, které se používají už dnes, jen k tomu přibude navíc funkce výroby elektrické energie. Poněvadž skleněné plochy je na budovách mnohdy opravdu mnoho, není tu až tak velký tlak na efektivitu jako u plošně omezených solárních panelů, důležitá je více cena a co nejmenší ekologické dopady. S tím souvisí i životnost.



ilustrační obrázek tónování skla

Výzkum vědců z této univerzity přinesl takové solární fólie, které mají anody z ITO (oxid india a cínu). Ty jsou schopné pohlcovat zejména infračervené světlo, jsou barevně neutrální a nabídnou CRI 86 (index podání barev). V tomto případě byla dosažena efektivita okolo 8,1 % a fólie propustila 43,3 % světla. Vědci zkusili nahradit ITO tenkou stříbřitou vrstvou, která zvýšila efektivitu až na 10,8 % a propustnost se změnila na 45,7 %, nicméně sklo získalo jemně nazelenalý nádech.

Výroba velkého množství by neměla být náročná a také jsou tyto fólie menší zátěží pro životní prostředí než většina dosud vyvíjených průhledných solárních panelů. Vědci říkají, že je možné je např. umístit doprostřed dvojitých oken, takže nebudou vystaveny povětrnostním vlivům. I přesto je ale nízká životnost zásadním problémem bránícím rozšíření takové technologie a vědci chtějí při svém dalším zkoumání vyvinout takové typy, které budou mít životnost alespoň 10 let.



