Průměrné nájezdy elektromobilů v ČR a Německu jsou cca 12 tisíc km ročně

Poslední roky jsou ve znamení postupného přechodu na elektrickou dopravu, a to nejen na silnicích. To ale přináší otázku, kolik bude potřeba elektřiny, a jaká může být životnost akumulátorů. Toto vše souvisí především s tím, kolik tato auta najedou kilometrů. Tohle se dá spočítat mnoha způsoby a např. v případě českých dat od Centra dopravního výzkumu tu máme výsledky z technických kontrol nových vozů splňujících emisní normu EURO 6, která začala platit v září 2015. Jde tedy o nanejvýš 7 let stará auta a u nich je známo, že mají zpravidla větší nájezd než ke konci své životnosti.

Také je známo, že u běžných aut je první technická prohlídka po 4 letech (3letá a mladší auta se tak do výběru nedostala), výjimkou jsou ale např. vozy taxislužeb a autopůjčoven, které jezdí už od začátku každým rokem. Ve statistice tak máme nová auta a ještě se zvýšeným poměrem těch kategorií, které najedou více km, než je s běžné v průměru. Tato čísla tak nehovoří o průměru celého vozového parku, ale jen o tom novém. Tedy právě tom, na který se často upozorňuje, že nejspíš bude elektrifikován jako první. Průzkum se týkal necelého 1,8 milionu vozů, tedy necelých 28 % vozového parku (ten má 6,47 mil. vozů).



Podle průzkumu tak osobní auto emisní normy EURO 6 najede ročně v průměru 14.569 km. V případě benzínových vozů je to jen 11,7 tisíc km, elektromobily pak najedou 12,4 tisíc km. O trochu dál jsou plug-in hybridy se 13,9 tisíc km a klasické hybridy se dokonce dostávají na 16 tisíc km. LPG je pro ty, kteří chtějí jezdit levně, takže tam nepřekvapí, že jde o vozy s větším nájezdem, konkrétně jde o 16,3 tisíc km. Naftové vozy se v průměru dostávají na 18,3 tisíc km, takže pokud někdo najede 50 tisíc ročně, opravdu nejde o číslo, které by mohl vztahovat na celkovou populaci, jak se nezřídka děje. Naprosto se pak vymykají vozidla na CNG, což jde obvykle o firemní vozy. Tam je průměrný nájezd 26,7 tisíc km.

Statistika ale přináší i ona data pro celý vozový park 6,4 mil. vozů. A tady se krásně ukazuje, jak nájezdy s narůstajícími kilometry klesají (nesmíme zapomínat ale také na to, že je zkresluje i stáčení tachometrů). Průměrný nájezd osobního auta v ČR je totiž jen 10.239 km (tedy o 30 % méně než u vozů s EU6). V případě benzínových aut je průměrem pouhých 7.643 km, u elektromobilů se to v zásadě nemění a jde o 12.167 km. Také u PHEV je výsledek 13.877 km v zásadě stejný, což nijak nepřekvapí, protože jde v drtivé většině o vozy splňující EU6, tedy o stejná auta v obou případech. Klasické hybridy jsou na 15.804 km (opět žádný výraznější rozdíl), nicméně zajímavá jsou data ohledně LPG. Tam už máme i mnohem starší vozy a jsme na pouhých 12.627 km. Také průměrná nafta se nám z více než 18,3 tisíc km (EU6) dostává na pouhých 13.763 km za rok. Pouze CNG je opět výrazně nad, a to 22.071 km.

Kdo by čekal, že Německo bude s průměrným nájezdem výrazně výše, bude možná překvapen. Jejich průměr činí 11.085 km, což je jen o 8,3 % více než u nás. V německém případě je ale překvapivě malý rozdíl mezi jednotlivými pohony a benzínová auta tam najedou téměř 10,1 tisíc km. Elektro je s 12,2 tisíc km v podstatě na totožném čísle jako u nás, naftové vozy s 12,6 tisíc km mají dokonce o 8,2 % méně než v ČR. Hybridní vozy jsou téměř na kilometr stejně jako naftová aut s 12,6 tisíc km. Zajímavostí je i to, že průměrná ujetá vzdálenost se snížila z 11.230 km z roku 2021 na 11.085 km v roce 2022. Předpokládá se, že by v tom mohlo mít prsty větší zastoupení home-office i vyšší ceny paliv.