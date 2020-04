První Intel Rocket Lake se ukázal v databázi 3DMarku

Na konci dubna očekáváme představení procesorů Comet Lake-S a ke konci května se také už snad objeví na trhu. Zrovna v nedávné aktualitě jsme ale řešili to, jak chce Intel pokračovat dále a zda v jeho nabídce bude před přechodem na 7nm technologii místo pro další 14nm generaci následovanou 10nm procesory, čili Rocket Lake a následně Alder Lake. To by totiž v případě dodržení obvyklé kadence znamenalo, že bychom se 7nm procesorů dočkali až spíše někdy před nástupem roku 2024, neboť nelze počítat s tím, že prodleva mezi generacemi bude přesně rok, obvykle to bývá o něco déle.

Pro Intel to ale není standardní situace a jistě si jeho vedení dobře uvědomuje, že má co dohánět, ale jakým způsobem to chce případně zařídit, to je jiná věc. Jistě není radno zkracovat životnost jednotlivých generací pod rok, ovšem co kdyby jich vedle sebe koexistovalo víc, respektive dvě?

Záznam o Intel Corporation RocketLake S UDIMM 4L ERB ukazuje na to, že by právě Rocket Lake mohly dorazit dříve, než by se dalo očekávat. Z tohoto záznamu ale o daném procesoru moc nezjistíme a ukáže se pouze to, že jde o osmijádrový model s Hyperthreadingem, což je v souladu s očekáváním. Pracovní frekvence pochopitelně nejsou konečné, protože jde evidentně o raný vzorek a stále se nedozvíme nic o tom, zda Rocket Lake budou ještě 14nm procesory, nebo už 10nm.

Mluví se o nich jako o 14nm procesorech s novou architekturou (Sunny Cove / Willow Cove), takže už toho zatím můžeme zůstat. Počítá se rovněž s integrovanou grafikou generace Xe či podporou PCIe 4.0, ovšem jak by měly Rocket Lake zapadnout do aktuální a budoucí nabídky Intelu a kdy přijdou, o tom můžeme klidně losovat. Už se alespoň jeden z nich ukázal, takže bychom se nemohli divit, kdyby je Intel dokázal vyslat na trh ještě letos.

