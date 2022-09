Prvními CPU Intel Processor by mohly být N100 a N200 na Alder Lake-N

Intel Processor. Otázkou tak je, zda to bude jednoznačnější nebo naopak ještě větší zmatek než dosud. Na Internetu se už objevily i náznaky toho, o jaké procesory by mohlo jít. Na serveru

Intel trochu "uklízí" v modelových řadách a rozhodl se, že zruší označení Celeron a Pentium pro mobilní sféru. Tam už půjde nově jen o řadu. Otázkou tak je, zda to bude jednoznačnější nebo naopak ještě větší zmatek než dosud. Na Internetu se už objevily i náznaky toho, o jaké procesory by mohlo jít. Na serveru Coelacanth-Dream se totiž objevily informace o prvních takových procesorech Intel Processor N100 a N200.

Ty by měly být založeny na architektuře Intel Core 12. generace, konkrétně má jít o Alder Lake-N. Poněvadž má jít o nepříliš výkonné, ale také velmi úsporné čipy, možná nepřekvapí, že nemají žádná P-Core a procesory budou založeny jen na úsporných a pomalejších E-Core (Gracemont). N100 a N200 by měly mít 4 tato jádra bez Hyper-Threadingu, tedy s max. 4 vlákny současně. Předpokládá se však, že by se v nabídce mohly objevit procesory i s 8 jádry. Integrované GPU má být Gen 12 GT1 s 32 EU. Alder Lake-N je prozatím v záznamech veden s TDP 6 W, 7 W a 15 W, nicméně nevíme jistě, která hodnota bude platit pro N100 a N200 (dají se předpokládat ty nejnižší, tedy 6 W).