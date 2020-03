PS5 bude slabší než nový Xbox, Sony se snaží hledat pozitiva

Jak jsme uvedli v aktualitě o specifikacích PlayStation 5 , v případě stále ještě aktuální generace Xbox One a PS4 to byla právě společnost Sony, která původně nabídla výrazně výkonnější řešení. Nyní se karta obrací a i když není rozdíl tak velký, Sony cítí potřebu veřejnosti sdělit, že jejich PS5 nebude z hlediska výkonu v nevýhodě.

V případě procesorových jader stojí na straně Microsoftu mírně vyšší takt i využití SMT, výkon grafiky je pak 12 TFLOPS oproti 10,3 TFLOPS opět na straně Microsoftu a z hlediska propustnosti paměti je už srovnání těžší. V obou případech jde o 16 GB GDDR6, ovšem Sony má jednotnou propustnost 448 GB/s a Microsoft 560 GB/s pro 10 GB a 336 GB/s pro zbylých 6 GB. Celkově lze ale říci, že v případě těchto komponent stojí výhoda jednoznačně na Microsoftu, i když je jasné, že velice záleží také na tom, jak dobře bude tento výkon využit.

Mark Cerny ze Sony k tomu uvádí, že PS5 rozhodně nebude v nevýhodě a že jeho menší, ale výše taktované GPU jádro může grafiku v novém Xbox překonat. To také potvrzuje Dan Baker (Graphics Architect, Oxide Games), dle nějž může platit, že je snadnější a efektivnější plně paralelně zaměstnat menší počet CU (Compute Unit), přičemž my víme, že PS5 jich bude mít 36 a Xbox pak 52. V důsledku ale záleží na renderovací technologii, čili na enginu, jak dobře dokáže využít vyšší počet jednotek v GPU.

Sony ale také slibuje, že SSD v PS5 bude mít velký dopad na výkon a možnosti konzole a právě v tomto ohledu má být nová PS5 až dvakrát výkonnější než Xbox a nabídnout propustnost až 9 GB/s s komprimací. Sony tak mluví o efektivním nahrávání dat do hlavní paměti, ale hlavní otázka je ta, zda a jak se to projeví na běhu samotných her a jejich kvalitě. S takovou propustností už bude možné využít SSD jako odkladiště pro méně využívaná data (textury) a ty v případě potřeby velice rychle dostat do operační paměti. Znamená to tak snad využití většího počtu detailnějších textur, aniž by to negativně poznamenalo celkový výkon? To nám asi odhalí až některá z her, které jsou tvořeny exkluzivně pro PS5.

Mark Cerny se tak snaží především poukazovat na výhody své nové konzole, jichž z hlediska základních specifikací není moc. Většina zákazníků ale bude těžko řešit to, že Xbox má o 17% vyšší hrubý výkon grafiky a procesorová jádra s SMT. To mohou řešit uživatelé PC rozhodující se o koupi nového CPU či karty, ale konzole se budou kupovat jako celek a v jejich případě bude záležet právě i na celkové prezentaci a možnostech daných mozaikou složenou z výkonu hardwaru, sympatií ke značce, nabídky her a zvláště exkluzivit, celkové podpory, provedení ovladačů, dostupnosti doplňků (VR), atd.

