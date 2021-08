PS5 byla otestována s běžným Samsungem 980 Pro vedle původního SSD

PlayStation 5 přišly na trh s nevyměnitelným integrovaným SSD s kapacitou 825 GB, z níž si navíc něco ukousne systém. Zbytek je také velice snadné rychle zaplnit instalacemi her, takže mnozí už dávno touží po možnosti si základní prostor rozšířit pomocí dalšího SSD s kapacitou až 4 TB. A to je možné díky volnému slotu pro PCIe 4.0 SSD, ale dosud to nedovoloval firmware této konzole.

Uživatelé už tak mají k dispozici betaverzi softwaru, která nabízí možnost rozšíření úložného prostoru, ale byla tu otázka, zda to nebude na úkor výkonu. To bude samozřejmě záviset především na kvalitách použitého sekundárního SSD a pokud jde o Samsung 980 Pro PCIe 4.0 SSD, pak to rozhodně patří mezi ty nejlepší modely.

Samsung 980 Pro PCIe 4.0 SSD se prodává v kapacitách od 250 GB do 2 TB a s cenami cca 2000 až 11000 Kč s daní. Jde tak o částku, která se paradoxně v případě 2TB verze už velice blíží ceně celé konzole (13.500 Kč), čili té doporučené a ne reálné nabobtnalé. Na prodeji těchto konzolí ostatně Sony ani Microsoft nevydělává, spíše naopak, jak je dobře známo.

Jistý DanCTapirson z Redditu přitom použil pouze 250GB verzi SSD 980 Pro a dosáhl s ní dle interního benchmarku konzole PS5 rychlosti čtení 6072 MB/s. Právě o rychlost čtení tu ostatně jde, neboť jde o hry, v nichž se data potřebují především číst a ne zapisovat.

V testech se také zjistilo, že teplota SSD v klidu se pohybovala pod 60 °C a při hraní vystoupala až na 72 °C, což už není pro takový hardware ideální, takže by se hodilo nějaké chlazení. Sony s tím počítalo a nabízí v prostoru přídavného SSD prostor pro menší chladič, což výrazně snížilo teplotu v aktivitě k přijatelným 50 °C.

Returnal (PlayStation 5 Primary SSD) Načtení hry 13,45s

Returnal (Samsung 980 Pro) Načtení hry 13,37s

Ratchet and Clank (PlayStation 5 Primary SSD) Načtení menu 7,51s

Načtení hry 1,79s

Ratchet and Clank (Samsung 980 Pro) Načtení menu 7,55s

Načtení hry 1,86s



Z výsledků testů, kde se sledoval čas načtení hry či případně jejího menu, vyplývá, že mezi primárním SSD v PS5 a tou nejlevnější verzí SSD 980 Pro od Samsungu tu v podstatě není rozdíl. Jde ani ne o desetiny sekundy, které těžko někdo postřehne.

Není také třeba kupovat rovnou drahé 980 Pro, ovšem je třeba mít na paměti požadavek firmy Sony, který zní, že do PS5 máme montovat SSD zvládající alespoň 5500 MB/s v sekvenčním čtení.

Ceny souvisejících / podobných produktů: