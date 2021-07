PS5 se prodalo rekordních 10 milionů kusů, nové Xbox si ale také nevedou zle

PlayStation 5 už byla označena za nejlépe se prodávající konzoli v historii firmy Sony, což samozřejmě platí jen pro úvodní měsíce, neboť obě nové generace Sony a Microsoftu na trhu nejsou ještě ani rok.

Konzolí PS5 se ale již prodalo na deset milionů kusů a soudě dle stále nabobtnalých cen je o ně stále obrovský zájem, takže vysoké tempo prodejů bude zřejmě pokračovat. Oněch deset milionů platí pro období mezi 12. listopadem předchozího roku a letošním 18. červencem.

Sony přitom ještě ani nedostalo se svými partnery na trh hlavní lákadla v podobě slíbených exkluzivních herních titulů, které mají teprve vymáčknout z dostupného hardwaru nabízející se výkon, ale to je logické, neboť nejdříve musí být vytvořena dostatečně široká základna vhodně vybavených hráčů. Jde třeba o Horizon: Forbidden West, chystá se Gran Turismo 7 nebo nový titul série God of War. Dříve než tyto tři ale nastoupí Deathloop od Arkane chystaný na září, a tak to vypadá, že až dorazí hlavní next-gen tituly pro PS5, ta již bude značně rozšířena.

Co se týče konzolí Xbox Series X a S, o ně evidentně tak velký zájem není soudě právě dle cen. Ty vzrostly oproti PS5 daleko mírněji, a to jen o cca 3 tisíce korun a navíc se nedávno dostaly na úroveň doporučené částky, ovšem v případě Xbox Series X je zase aktuálně problematická dostupnost, zatímco Series S je běžně dostupná již dlouho.

Pro Microsoft je ale prodej cca 6,5 milionů kusů (platí pro X i S od 10. listopadu do 30. června) také velice dobrý výsledek vzhledem k tomu, že i Sony hlásí rekord a co se týče předchozí generace, pak konzolí PS4 se prodal více než dvojnásobek než XBONE. To také Microsoft srovnává s prodejem Xbox One (5,7 mil.) a Xbox 360 (5 mil.) za cca stejně dlouhé období.

Microsoft také hlásí, že se dodávky obou nových konzolí v posledním kvartálu zlepšily, a tržby tak díky tomu mezikvartálně vzrostly o pětinu.

To vše samozřejmě zasahuje do 7nm výrobních kapacit, které má k dispozici společnost AMD u TSMC, neboť jde o 16,5 milionů dostatečně kvalitně vyrobených výkonných APU. Nelze se tak divit tomu, že nové Radeony nejsou na trhu tak hojně zastoupeny jako GeForce a tempo vypouštění nových modelů je oproti NVIDII pomalejší. Na druhou stranu to jsou čipy, které se v posledním období opravdu dostaly mezi hráče a ne z podstatné části mezi těžaře.



