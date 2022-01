Putinovo Rusko dle Bloombergu nechce kryptoměny zakázat, ale zdanit

O blízkém osudu kryptoměn v Rusku není ještě rozhodnuto, přičemž postup tamních úřadů může značně ovlivnit především celosvětovou těžbu Bitcoinu, v níž je Rusko na třetím místě. Centrální banka Ruské federace žádá celkový zákaz kryptoměn, zatímco Federální služba bezpečnosti je už mírnější a chce zachovat alespoň těžbu. Prezident Putin přitom sám proti kryptoměnám rozhodně nebrojí.

Dle serveru Bloomberg chce Putin kryptoměny spíše zdanit a regulovat, než aby je zakazoval. Prohlásil konkrétně i to, že Rusko má v těžbě kryptoměn výhodu nad jinými zeměmi, a to v podobě energetických rezerv a dostatečných lidských zdrojů.

Dále se dozvídáme, že Putin vyzval ruskou Centrální banku, aby se na přístupu ke kryptoměnám dohodla s Ministerstvem financí, které je stejně jako on sám přikloněno k jejich zdanění a regulaci. Dle představ samotného prezidenta by to mělo znamenat, že těžba kryptoměn bude moci probíhat pouze v regionech, kde skutečně existuje nadbytek elektrické energie, aby neohrožovala její dodávky tam, kde akorát stačí vykrýt běžnou spotřebu.

K věci se vyjádřil také Vitalij Borščenko, který Bloombergu prozradil, že ruská vláda pozvala zástupce velkých těžařů kryptoměn, aby se stali členy nové pracovní skupiny. Ta měla vzniknout poté, co Centrální banka vydala svou zprávu. Borščenko také uvádí, že mezi ministerstvy a vládními organizacemi obecně panuje spíše pozitivní přístup ke kryptoměnám a odpor k radikálním opatřením.

Je tedy zřejmé, že ruská vláda se asi bude snažit kryptoměny spíše využít ve svůj prospěch, než aby je na svém území jednoduše zakázala a těžaře vyhnala podobně jako Čína.

