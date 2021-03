Původní Game Boy byl upraven pro těžbu Bitcoinu

Nintendo Game Boy byl představen už v roce 1989 coby herní konzole do ruky vybavená malým monochromatickým displejem a procesorem Sharp LR35902, který pracuje na 4,19 MHz. Je tak více než zřejmé, že šlo jen o pokus, díky němuž můžeme zjistit třeba to, že původní Game Boy je v těžbě Bitcoinu asi 125.000.000.000.000krát pomalejší než moderní ASIC určené speciálně pro tuto měnu. Ale těžbu zvládne, i když rychlostí jen 0,8 H/s, která by na vytěžení jednoho Bitcoinu zdaleka nestačila ani v případě, kdyby Game Boy začal těžit hned po velkém třesku.

Game Boy zde potřeboval pomoc s využitím moderního hardwaru. Šlo o Raspberry Pi Pico, které bylo s konzolí propojeno pomocí sériového rozhraní SPI a samo komunikovalo s PC pomocí USB. Raspberry Pi Pico zde tak posloužil pouze coby prostředník v komunikaci pro zadávání práce a vrácení výsledků.

Ve videu se můžeme podívat na celý tento pokus včetně sestavení hardwaru, rozhraní a upravení firmwaru konzole.

