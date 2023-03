QNAP představuje QTS 5.1.0 beta s funkcí SMB Multichannel

Spotřebitelské NASy společnosti QNAP využívají operační systém QTS. Ten brzy vyjde v další verzi, kterou si nyní můžete otestovat v rámci betatestu. Vychází totiž nový QTS 5.1.0 beta. Mezi novinky patří např. SMB Multichannel pro agregaci několika síťových připojení za účelem co nejlepšího využití dostupné propustnosti a zvýšení přenosových rychlostí. Hodí se to zejména u velkých souborů a multimédií. Dále je tu akcelerace podepisování AES-128-GMAC pro SMB, které proti SMB 3.1.1 výrazně zvyšuje účinnost. Podporováno je to ale jen s operačními systémy Windows Server 2022 a Windows 11.



Dále tu máme aplikaci QNAP Authenticator pro zvýšení bezpečnosti přihlašování k NASu, je možné využít 2FA, časově omezená jednorázová hesla, QR kódy nebo schvalování přihlášení. Přibyla také možnost delegovat až 8 různých typů rolí s konkrétními oprávněními. Nový QTS také umožňuje detekovat blížící se selhání disků v poli RAID a provést jeho výměnu ještě s předstihem. Využívá např. dat z funkcí S.M.A.R.T., Western Digital Device Analytics, IronWolf Health Management nebo Ulink DA Drive Analyzer, který k tomu využívá cloudovou umělou inteligenci.