Quake II RTX je díky Vulkan Ray Tracing k dispozici i pro Radeony

Quake II RTX jsme prozkoumali už loni v zimě, kdy ještě byl k dispozici pouze pro karty GeForce RTX. Nyní už sama NVIDIA ve své tiskovce hlásí: "Ray Tracing pro všechny", což znamená, že díky Vulkan Ray Tracing si mohou Quake II RTX vyzkoušet i ti, kteří mají ve svém počítači mnohem starší karty, a to až po generaci NVIDIA Pascal (alespoň 6 GB paměti na kartě). V případě firmy AMD to vypadá, že budeme potřebovat nejnovější Radeon ze série RX 6000, ovšem bez příslušného hardwaru pro ray tracing stejně nebude o co stát.

Hráči navíc o moc nepřijdou, i když je zajímavé se podívat alespoň na demo Quake II RTX, které je zdarma dostupné na Steamu . V něm si můžeme dosytosti vyzkoušet, jaký vizuál může nabídnout taková stařičká hra, když jí trošku pomůžeme. Nezapomínejme ale na to, že v ní nejde jen o ray tracing či dokonalejší path tracing, ale také o jiná vylepšení včetně některých textur. Ale ty bylo nezbytné upravit právě kvůli tomu, aby šlo uplatnit odrazy světla.

Díky Vulkan Ray Tracing také bude možné podporovat ray tracing najednou na kartách GeForce i Radeon, stejně jako tomu je v případě nejmodernější verze DirectX 12.

AMD má pro tento účel připravenou betaverzi ovladačů Radeon , přičemž NVIDIA si připravila v podstatě to samé pro své GeForce . Rozdíl je ten, že podpora GeForce sahá mnohem dál do minulosti.



A v čem se liší ray tracing v Quake II RTX od ray tracingu v moderních hrách? Jak jistě dobře víte, v nich si lze zapnout RT odrazy, stíny, globální osvětlení nebo funkci ambient occlusion. Quake II RTX však přesněji využívá path tracing a to znamená, že každý pixel na obrazovce vykresluje pomocí ray tracingu, a nemá tak odděleny efekty stínů, odrazů a podobně, které v AAA hrách platí jen pro některé objekty či části obrazu. Path tracing je tak mnohem náročnější ucelené řešení, které snad v budoucnu nahradí ray tracing, jak jej známe právě z moderních her. Aktuálně ale mají grafické karty co dělat, aby jej zvládly i na stařičkém Quake II.



