Qualcomm chce vyrobit procesor pro PC srovnatelný s Apple M1

Cristiano Amon tak už dříve navrhl, že firmu Arm by mohlo odkoupit namísto NVIDIE celé společenství firem, v němž by nikdo neměl navrch, ovšem namísto nadšené podpory tohoto záměru jsme se dočkali naprosto opačné reakce v oboru významných firem Broadcom, MediaTek a Marvell Technology Group , které naopak podpořily NVIDII.

Nicméně dnes nám půjde o jiný plán Cristiana Amona, který prohlásil, že jeho Qualcomm nebude mít žádný problém s vývojem SoC, které bude schopno přímo soupeřit s čipem Apple M1. Qualcomm má totiž nyní ve svých řadách i některé klíčové lidi, kteří stojí za vývojem procesoru M1.

Amon dále v rozhovoru pro Reuters prozradil, že Qualcomm bude svůj SoC vyvíjet pro notebooky, a to bez spolupráce s firmou Arm. To znamená, že Qualcomm si nelicencuje žádný hotový design jader, který Arm nabízí, čili to neznamená, že by daný čip nebyl založen na architektuře ARM. Součástí SoC má být přitom také 5G modem. Amon k tomu poté jen dodal, že kdyby se přece jen stalo, že Arm dá k dispozici CPU jádra, která budou lepší, pak je tu vždy možnost si je licencovat.