Qualcomm nabízí alternativu k akvizici Armu NVIDIÍ: sdružení firem

Cristiano Amon, nastupující CEO firmy Qualcomm, má už plán na vytvoření alternativy pro akvizici ARMu jednou jedinou společností. Jak se Amon zmínil pro The Telegraph , je ochoten vstoupit do společenství firem, které by se odhodlaly Arm od SoftBanku koupit a působily by tak jako sdružení investorů, v němž by nikdo neměl opravdu navrch, a tím by se zajistilo, aby Arm nadále fungoval nezávisle. Dalo by se sice namítnout, že už nyní je vlastněn jednou společností, ovšem ta nevyužívá a nemá zájem využívat produkty, které Arm tvoří. Zato NVIDIA chce na architektuře ARM postavit svůj úspěch v oblasti serverů, což dokázala nedávno představením procesorů Grace a dle některých si tím spíše jen sama snížila své šance na úspěch