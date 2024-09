Qualcomm představil 8jádrové Snapdragony X Plus s výkonným NPU, ale slabým GPU

Jak se proslýchalo, tak se i stalo. Společnost Qualcomm představila nové 8jádrové Snapdragony X Plus. Ty rozšiřují nabídku směrem dolů, přičemž dosud byly na výběr 12jádrové modely X Elite a 10jádrové verze X Plus. V nabídce budou dvě nové verze, a to X1P-42-100 a X1P-46-100, obě dvě s 30MB pamětí cache. Shodná bude také podpora pamětí LPDDR5x-8448 (paměťová propustnost 135 GB/s) a velmi výkonné NPU se 45 AI TOPS. Stále tak splňují požadavky na Copilot+ PC.



Lišit se budou ale ve frekvencích. Slabší varianta bude mít max. frekvenci všech jader 3,2 GHz, jedno jádro pak může "boostovat" na 3,4 GHz. Jeho GPU Adreno nabídne výkon pouhých 1,7 TFLOPS. Výkonnější varianta má takt 3,4 GHz, Boost jednoho jádra je ale možný až na 4,0 GHz. Také GPU je trochu silnější a dosahuje 2,1 TFLOPS, nicméně nesmíme zapomenout, že 10 a 12jádrové modely mají GPU s výkonem 3,8-4,6 TFLOPS, takže se tu bavíme o méně než polovině. Zvládá 3 výstupy v UHD 4K při 60 Hz přes DisplayPort 1.4.



Dle Qualcommu má novinka (X1P-46-100) o 79 % více jednovláknového výkonu v Geekbench 6.2 při stejné spotřebě (cca 11 W) jako Intel Core Ultra 5 125U (Meteor Lake). Maxima Qualcommu ani není schopen dosáhnout a pro své maximum potřebuje o 216 % více energie. Překonávat má i Ryzen 5 8640U (graf zde není uveden). Proti AMD jde o 40 % více výkonu při 6 W, přičemž na tento výkon Ryzen potřebuje o 150 % více (cca 15 W). A ani tak není schopen dosáhnout maxima Snapdragonu.



Ve vícevláknovém výkonu pak proti Intelu na cca 14 W dosahuje Snapdragon o 108 % více vícevláknového výkonu ve stejném benchmarku a Intel na dosažení výkonu Snapdragonu při 14 W potřebuje o 165 % více energie, tedy zhruba 38 W. V případě srovnání s AMD (to je na obrázku výše) má být Qualcomm o 35 % výkonnější a na jeho výkon potřebuje AMD o 116 % více energie. Ani jeden z procesorů nemá být dle výrobce schopen dosáhnout výkonu Snapdragonu, a to ani při vyšší spotřebě.



Qualcomm prezentoval i srovnání s Ryzenem 7 8840U a Core Ultra 7 155U, opět to mělo být vítězství pro Snapdragon. Jednovláknový výkon měl být proti 155U vyšší o 61 %, proti 8840U pak o 22 %, v případě vícevláknového výkonu měl Snapdragon náskok 41 % proti 155U a 7 % proti 8840U.

Podobně dobře to má dle výrobce vypadat i ve srovnání GPU (a to i přesto, že je papírově výrazně slabší než v ostatních modelech a je hodně podezřelé, že by takto papírově slaboučké GPU mělo být o tolik výkonnější než konkurence). To má mít při 15W spotřebě Qualcomm 65% náskok v 3DMark Wildlife Extreme proti Core Ultra 5 125U a jen o trochu méně oproti Ryzenu 5 8640U (iGPU v Meteor Lake a Ryzenech 8000U jsou na tom v 3DMarku s výkonem podobně). Co ale Qualcomm neprozradil, jsou případné problémy s kompatibilitou, tedy v kolika hrách vlastně umí tento výkon využít (a hry řádně spustit).



Dle Qualcommu nový procesor nabízí také výrazně delší výdrž na baterie. Zde si ale vypomohl trikem, kdy vzal slabší model X1P-42-100 (s nižším základním taktem) a naopak silnější Core Ultra 7 155U (s vyšším základním taktem). Podle těchto grafů tak dosáhl o 36-100 % delší výdrže.

Máme zde podporu 5G (download 10 Gbps, upload 3,5 Gbps) i Wi-Fi 7, dále je tu Bluetooth 5.4 LE, nechybí dekodér pro video AV1. Podporuje UFS 4.0 i NVMe úložiště přes PCIe 4.0. Podporovány jsou až 3 porty USB-C 4.0. Notebooky s novými procesory by měly mít jednu užitečnou výhodu. Jejich základní cena by měla startovat na mnohem přijatelnějších 799 USD. Bude-li to stačit na prosazení ARMu do PC, to ukáže až čas.