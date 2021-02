Qualcomm se snaží zabránit převzetí ARMu společností Nvidia

Už víme, že Nvidia chce v rámci obchodu za 40 miliard USD převzít společnost ARM od japonské holdingové firmy Softbank. Firmy se na tom už dohodly, obchod ale musí být ještě schválen příslušnými regulátory. To se však právě některým z nich moc nezamlouvá a podle anonymních zdrojů se má o zastavení obchodu hodně snažit i společnost Qualcomm. Na povrch prosakuje to, že Qualcomm měl kontaktovat několik úřadů, které s tím mají co do činění. Hovoří se o FTC, Evropské komisi i regulačních úřadech ve Velké Británii a Číně.



Qualcomm se obává, že by Nvidia zabraňovala ostatním společnostem k technologiím (duševnímu vlastnictví) ARMu a "škudlila" si ji pro sebe. Poznamenejme, že na této technologii je založena drtivá většina mobilních procesorů v telefonech a poslední dobou si míří svou cestu i do serverů a počítačů (Apple M1). Otázkou je, nakolik je toto zdůvodnění Qualcommu na místě. Uzavření technologií ARM by pro Nvidii nedávalo moc smysl, protože ta jen stěží pokryje všechny trhy, kde se ARM aplikuje. Pro Nvidii dává mnohem větší smysl naopak licencovat technologii co největšímu počtu společností a sbírat licenční poplatky. Qualcomm se tak spíše asi bojí toho, že budou tyto poplatky zvýšeny.

