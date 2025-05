Qualcomm si v reklamě dělá legraci z Intelu a 55% výkonu při provozu na baterku

Konkurenční boj můžeme vidět na mnoha frontách, často je to i navážení se do konkurenta v reklamě. To nyní využívá k propagaci mobilních procesorů Snapdragon X Elite společnost Qualcomm, která se vymezuje proti Intelu. Především se soustředí na to, že jeho x86 procesory mají při provozu na baterii snížený výkon, a to i na 55 % maxima. Qualcomm zdůrazňuje, že jeho procesory mají plný výkon s připojením do elektrické sítě i při provozu na baterii. Podobně tak se chovají i další počítače s procesory na bázi ARMu, MacBooky od Applu s procesory řady M.

V jedné z reklam dokonce Qualcomm chytře narážel na někdejší kampaň Intel Inside, konkrétně ve větě "Here’s a little intel on what’s really inside" (v překladu "zde je malý nástin toho, co je opravdu uvnitř"). V další reklamě ukazuje kancelář, kde je každý oblečen jen z 55 %, což třeba způsobuje vypadávání věcí z kufříku.



Poslední reklama pak naráží na to, jak by vypadal svět, kdyby se po lidech požadovat jen 55% výkon např. ve sportovních zápasech, bitvách, nebo kdyby manžel při svatbě slíbil, že bude svou nastávající milovat z 55 % jeho srdce a podobně.