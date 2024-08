Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 přináší 5G do low-endu

Také společnost Qualcomm má i procesory pro nejlevnější chytré telefony. Sem míří nový 8jádrový 4nm Snapdragon 4s Gen 2 s jádry Kryo. Jde o 64bitový procesor, jehož dvě výkonná jádra mají takt 2,0 GHz, úsporná šestice pak běží jen na frekvenci 1,6 GHz. Zajímavý má být tím, že i do levných tříd telefonů přináší podporu pro datové připojení 5G, což není vždy zvykem. To je podporováno s max. rychlostí 1 Gbps (tedy na úrovni 4G LTE) a pracuje v pásmu Sub-6GHz. Dále tu máme podporu pro Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.1, NFC, USB-C 3.2 Gen1 a polohové služby QZSS, Galileo, Beidou, GLONASS, NavIC, GPS. Procesor má blíže neurčené GPU Adreno s podporou OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.1 a OpenCL 2.0. Dále je tu podpora pro operační paměti LPDDR4x-2133 a úložiště UFS 3.1, jde tedy o poměrně rychlý standard na danou třídu procesorů.

12bitové ISP Spectra zvládá max. 84MPx fotoaparát, případně s rychlostí 30 fps maximálně rozlišení do 25 MPx, zvládá také odšumování na základě více snímků a elektronickou stabilizaci. Podporovány jsou kodeky H.264 i H.265. Pokud jde o přehrávání videa, maximem je jen Full HD při 60 fps, i zde zvládá jen kodeky H.264 a H.265 (nepodporuje tedy novější úsporné kodeky používané některými streamovacími službami). Obraz může posílat max. na displej Full HD+ s obnovovací frekvencí do 90 Hz včetně. Procesor by se měl brzy objevit v nových telefonech společnosti Xiaomi.