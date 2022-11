Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2: frekvence 3,2 GHz i zpracování fotek díky AI

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Ten nahradí loňský model

Nová high-endová mobilní zařízení budou moci být v příštím roce postavena na 4nm procesoru. Ten nahradí loňský model 8 Gen 1 a opět přinese o něco vyšší výkon. Pokud jde o samotnou procesorovou část, jeho jádra Kryo CPU mohou běžet až na frekvenci 3,2 GHz (týká se pouze nejrychlejšího jádra). Efektivita nového CPU se má zvýšit o 40 %, nové GPU Adreno pak přináší o 25 % více výkonu, ve Vulkanu dokonce o 30 % a jeho efektivita vzrostla dokonce o 45 %. Funkce Snapdragon Elite Gaming přinesou např. HW akcelerovaný ray-tracing (ten před několika dny představil i MediaTek ), je zde i optimalizace pro Unreal Engine 5 Metahumans Framework. Procesor podporuje paměti LPDDR5X-4200. To nejdůležitější se ale tentokrát přesunulo do oblasti umělé inteligence.

Qualcomm AI Engine, který se skládá z procesoru Hexagon a Sensing Hubu, přináší mnohem více výkonu a funkcí. Hexagon má významné změny v architektuře, větší tensorový akcelerátor a výkon v algoritmech AI se zvýšil 4,35násobně. Poprvé také nativně podporuje formát int4, což při jeho využití zvyšuje poměr výkonu na watt o 60 %. Hexagon Direct Link dovoluje přímou a rychlou komunikaci všech jader. Sensing Hub přináší dvojité procesory pro AI využitelné např. pro přímý převod mluvy do příkazů do aplikací. Také to umožňuje neustálou analýzu hlasu nebo obrazu z kamer.



A zde máme další změnu, nový 18bitový Cognitive ISP pro zpracování obrazu. Technologie Snapdragon Sight významným způsobem do focení a natáčení zahrnuje systémy AI. V reálném čase přináší segmentaci obrazu, která je schopna segmentům přiřadit i význam (nejen rozpoznání hran objektů, ale také vyhodnocení toho, co to je za objekt). Always-Sensing Camera zlepšuje rozpoznávání tváří, Bokeh Engine 2 lépe softwarově rozmazává pozadí, Pro Sight Video Capture pak umožňuje natáčet kvalitnější video s 5krát vyšším datovým tokem.

Je zde podpora pro výpočetní HDR video s podporou senzorů QDOL. ISP zvládne najednou jednu 200MPx kamerku, kombinaci 64+36 MPx nebo dokonce tři 36MPx kamery současně. Zvládá formáty Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG, video umí kódovat v 8K30p nebo 4K120p, u přehrávání si troufne i na 8K60p. Podporovány jsou kodeky H.264 (AVC), H.265 (HEVC), AV1, VP8 a VP9.

Neměli bychom zapomenout ani na prostorové audio nebo podporu Wi-Fi 7 (802.11be) díky systému FastConnect 7800 Mobile Connectivity, přičemž zvládá rychlost až 5,8 Gbps, je zde i Bluetooth 5.3. Máme tu také podporu 5G sítí díky modemu Snapdragon X70. Max. rychlost downloadu je 10 Gbps, upload je pak max. na 3,5 Gbps, zvládá pásma Sub-6GHz i mmWave. Pokud jde o polohové služby, najdeme tu BeiDou, Galileo, GLONASS, NavIC, QZSS a GPS včetně frekvencí L1 i L5. Snapdragon 8 Gen 2 podporuje USB-C 3.1 a rychlé nabíjení Quick Charge 5.