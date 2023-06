Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 je prý o dost "dražší" než Apple A16 Bionic

Na internetu se objevila zpráva o ceně mobilního procesoru Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Ten pohání nejednu vlajkovou loď telefonů s Androidem a rozhodně nejde o levný kousek hardwaru. Právě jeho cena může stát za tím, že tyto telefony nejsou zas o tolik levnější než Apple, který si vždy účtoval nemalý příplatek. Hovoří se totiž o tom, že Qualcomm chce pro výrobcích telefonů za tento procesor vyráběný pomocí procesu TSMC 4N až 160 USD. A to opravdu není málo.



Pro srovnání, u procesoru Apple A16 Bionic pohánějícího nejnovější iPhony se předpokládá výrobní cena 110 USD, která je sama o sobě výrazně vyšší než to, co bylo obvyklé v minulosti. Tento procesor také využívá "4nm" proces od TSMC (ve skutečnosti vylepšený 5nm proces). Jenže...



Tady je potřeba se trochu zastavit. Oněch 110 USD má být výrobní cena čipu, ale nevíme, jaká je cena prodejní, tedy kolik chce TSMC po Applu za každý tento čip. U Snapdragonu je to zamotanější, protože ten sice také vyrábí TSMC, takže Qualcomm je musí nakupovat za nějakou částku, jenže on tyto procesory nemontuje do svých telefonů jako Apple, ale prodává je výrobcům telefonů. A Qualcomm chce také něco vydělat, takže tady je místo, kde se cena procesorů navyšuje ještě jednou. Je tak dost dobře možné, že Snapdragon je ve skutečnosti levnějším procesorem a celý humbuk kolem jeho ceny je jen o tom, že se srovnávají špatné ceny. Zatímco u Applu se zdroje dívají na cenu výrobní, v případě Qualcommu tu máme cenu výrobní navýšenou o marži pro TSMC, a to vše navýšeno o marži pro Qualcomm.

I přes to všechno je ale možné, že na stejné úrovni srovnání je na tom Snapdragon 8 Gen 2 více či méně špatně, a to může být i důvodem, proč se Samsung stále snaží vyvíjet své procesory Exynos. Tam by totiž zabil hned dvě mouchy jednou ranou. Odpadla by mu nejen provize pro Qualcomm, ale i pro TSMC, protože by si ho vyráběl sám. Byl by na tom dokonce ještě lépe než Apple, který si procesory nevyrábí a který se provize pro TSMC (nebo jiného výrobního partnera) nezbaví, nezačne-li si čipy vyrábět sám, což se patrně nestane.