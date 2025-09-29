Qualcomm uvedl ARMový Snapdragon X2 Elite, vrcholem je 18jádro Extreme s 5,0 GHz
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Qualcomm přichází s novou generací ARMových procesorů Snapdragon X2 Elite. Ty přináší až 18 jader a ve verzi Extreme maximální frekvenci 5,0 GHz.
Společnost Qualcomm chce posunout své ARMové procesory ještě dál. Představuje proto druhou generaci procesorů Snapdragon X2 Elite, které nyní budou ve 12jádrové verzi Elite X2E-80-100 a dvou 18jádrových čipech Elite X2E-88-100 a Extreme X2E-96-100. Všechny jsou vyráběny pomocí 3nm procesu a vrcholný čip je tvořen 6 standardními jádry Performance s taktem 3,6 GHz a 12 výkonnostními jádry Prime s taktem 4,4 GHz, Boost 1-2 jader je pak 5,0 GHz. Procesor je vybaven 53 MB cache paměti, 12jádro má pak jen 34 MB.
GPU Adreno X2-90 běží na frekvenci 1,85 GHz (u slabších variant na 1,7 GHz), podporuje DirectX 12.2, Ultimate, Vulkan 1.4 a OpenCL 3.0, má být 2,3krát efektivnější než předchozí generace. Nechybí pochopitelně ani výkonné NPU, jehož výkon se mezigeneračně výrazně zvýšil na 80 TOPS (v INT8), a to napříč všemi modely. Ty by tak měly mít dost výkonu i na agentickou AI. Procesory podporují paměť LPDDR5X-9523 s maximální kapacitou 128 GB. Připojení je u Extreme 192bitové s přenosovou rychlostí 228 GB/s, modely Elite mají 128bitovou sběrnici a propustnost 152 GB/s. Úložiště může být klasické SSD s NVMe a sběrnicí PCIe 5.0, je zde i podpora pro UFS 4.0 a paměťové karty až SDUC.
S procesorem lze používat až 4K 144Hz monitor, přes DisplayPort 1.4 lze připojit 3 externí displeje 4K/144Hz nebo 5K/60Hz. Adreno VPU zvládá dekódování 2 streamů v 8K rozlišení při 60 fps. K dispozici je také 18bitové duální ISP. Bezdrátová rozhraní zastupuje modem Snapdragon X75 5G s rychlostí downloadu až 10 Gbps, v případě uploadu je to pak 3,5 Gbps. FastConnect 7800 pak přináší Wi-Fi 7 (max. 5,8 Gbps), Bluetooth 5.4. Máme zde i podporu pro USB-C 4.0 (40Gbps), a to pro 3 porty. Procesor ještě zvládá 4 PCIe 4.0 a 12 PCIe 5.0 linek.
Podle Qualcommu by notebooky s těmito procesory měly vydržet několik pracovních dní (tím se patrně myslí několik 8hodinových úseků), nicméně stejně jako u X Elite, ani zde výrobce neuvádí spotřebu procesoru. Qualcomm jen mluví o tom, že mají o 75 % vyšší CPU výkon při stejné spotřebě ve srovnání s konkurencí. Pokud budeme srovnávat s X Elite, pak má při stejné spotřebě o 31 % vyšší výkon a o 43 % nižší spotřebu (patrně při stejném výkonu). První notebooky s těmito procesory by se měly objevit na jaře 2026 (výrobce mluví o první polovině příštího roku). Otázkou stále zůstává, jak moc dopředu se posune softwarová podpora pro Windows 11 on ARM, která je i přes neustálé zlepšování se stále asi tou nejzásadnější brzdou pro tuto platformu.
