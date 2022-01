Quantum-dot pro perovskity: solární články dosahují 25,7% účinnosti

Slibně vypadající perovskitové solární články už dosahují účinností, za které by se nemusely stydět ani tradiční křemíkové panely. Profesor Michael Grätzel z EPFL a Dr. Dong Suk Kim z Korea Institute of Energy Research vytvořili v laboratorních podmínkách další verzi, která se už může pochlubit účinností 25,7 % (certifikát na 25,4 %). To opravdu není málo. V tomto případě se to ale týkalo velmi maličkého článku s plochou pouhých 0,08 cm2.



Novinka spočívá v tom, že zde byla nahrazena tradiční elektronová transportní vrstva tvořená oxidem titaničitým. Místo ní se zde objevila tenká vrstva kvantových teček, kde našel využití oxid cíničitý. Kvantové tečky jsou maličké částice o nanometrových velikostech, které emitují světlo, když jsou mu samy vystaveny. Využívají se proto např. v monitorech, kde konvertují světlo jedné vlnové délky na světlo jiné barvy. Zde byla vrstva kvantových teček stabilizována kyselinou polyakrylovou, což umožnilo i další navýšení účinnosti.

Vědci zkusili vyrobit i plošně mnohem větší články, kde bylo dosaženo o něco nižších, ale stále dosti pěkných účinností. Např. článek s plochou 1 cm2 dosahoval 23,3 %, 20cm2 verze byla na 21,7 % a i článek s plochou 64 cm2 byl stále nad 20% účinností (konkrétně 20,6 %). Otázkou nyní pochopitelně zůstává, kdy (a zda vůbec) se tato technologie uplatní u komerčně prodávaných panelů, jaká bude cena a životnost, která je palčivým problémem většiny perovskitových solárních článků.



