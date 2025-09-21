QuantumScape prezentoval solid-state baterii v elektromotorce Ducati. Dosahuje 844 Wh/l
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Společnost QuantumScape vyvíjí solid-state akumulátory a před několika dny demonstrovala své články QSE-5 v elektrické sportovní motorce Ducati.
Solid-state akumulátory společnosti QuantumScape se pomalu blíží k sériové výrobě. Firma před několika dny prezentovala jejich další variantu QSE-5. Jejich B-vzorky byly k dispozici už koncem loňského roku, nyní byla ukázána jejich praktická aplikace. Konkrétně šlo o elektrickou variantu motorky Ducati V21L. Ta využívala poslední variantu článků QSE-5, které jsou vyráběny pomocí procesu QS Cobra. Jde o články, které nemají anodu, ta dynamicky vzniká a zaniká při procesech nabíjení a vybíjení.
Pokud jde o vlastnosti článků, ty dosahují vysoké energetické hustoty 301 Wh/kg (taková data byla prezentována loni v říjnu), pokud jde o hmotnostní energetickou hustotu. Pokud jde o tu objemovou, ta činí 844 Wh/l (ta byla prezentována loni i letos). Být dnes k dispozici, šlo by o jedny z výrazně nadprůměrných článků na trhu, nicméně už i dnes mají některé konkurenční články ještě vyšší hustotu. QSE-5 zvládají i rychlé nabíjení, a to z 10 % na 80 % za 12 minut. Dále zvládají konstantní 10C vybíjení. To znamená, že mohou v kW dodávat výkon rovný 10násobku své velikosti v kWh (tedy např. 10kWh akumulátor by měl zvládat dodávat 100 kW). Více informací o motorce, tedy maximálním výkonu, velikosti akumulátoru nebo jeho hmotnosti, bohužel neznáme.
Zdroj: wccftech.com, bestmag.co.uk, quantumscape.com (2)