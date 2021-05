QuantumScape zveřejňuje výsledky testů svých solid-state akumulátorů

Máme zde mnoho pochybných startupů, které slibují přelomové technologie, ať už jde o elektromobily nebo jen akumulátory do nich. Jednou z diskutabilních společností je i QuantumScape, která koncem loňského roku rozvířila vody v oblasti vývoje solid-state akumulátorů (s pevným elektrolytem). Přestože do firmy investovala nemalou částku např. společnost Volkswagen (ta s ní začala spolupracovat už v roce 2012 a v roce 2018 investovala 100 mld. USD), nadále se objevují hlasy, které firmě nevěří a např. nadhazují otázku, jak moc se dá věřit zveřejněným testům. Společnost se nyní snaží situaci trochu napravit v nedávné zprávě pro akcionáře, ale i zde najdeme zvláštnosti.



Ve zprávě např. najdeme informace o výdrži akumulátorů, ale grafům chybí některé popisky a objevuje se zde i nevysvětlený skok v množství energie, které zázrakem stouplo na pár desítek cyklů, aby pak zpátky skočilo dolů a pokračovalo v postupném snižování. Takové věci opravdu nedávají moc důvěry. QuantumScape zde prezentovala články s rozměry 70×85 mm se čtyřmi vrstvami, který po 450 cyklech udržel stále nějakých 92-93 % původní kapacity. Pokud bychom to chtěli převést do řeči elektromobilů, vůz se skutečným dojezdem 400 km (takže tak 500 km na papíře) by po 450 nabíjecích cyklech měl dojezd ještě 370 km (tedy by šlo o ujetí cca 173 tisíc km). Společnost plánuje vyvinout články s 8-10 vrstvami.



Dostalo se zde i na "knoflíkové" akumulátory s průměrem 30 mm. U nich se otestovalo ještě více cyklů. Při 450 cyklů bylo také dosaženo cca 92 %, při 1000 cyklech to padlo na 86 % a ještě po 1400 cyklech byli na 84 % původního maxima. Opět to přeložme na elektromobily. Při skutečném dojezdu 400 km bychom po 1400 cyklech byli na 336 km, přičemž by šlo o situaci po ujetí zhruba půl milionu km. To nezní špatně, pokud by se to povedlo skutečně přenést i do praxe.

Připomeňme, že akumulátory QuantumScape nemají anodu (ta vzniká dynamicky při nabíjení článku). Výrobní linka QS-0 bude zprovozněna v San Jose a počítá se s pilotní výrobou 200 tisíc článků ročně. Nicméně jako vždy, je to běh na dlouhou trať. Letos chce firma vyvinout ještě 8-10vrstvé články, v roce 2022 se počítá s rozběhem pilotní výroby a dodávkami prvních prototypů komerčním partnerům. V roce 2023 se počítá s prvními testy ve vozidlech a komerční produkce by mohla být zahájena na přelomu let 2024 až 2025. Opravdu vidíme, že od funkčních prototypů v laboratořích do komerčního nasazení to trvá velmi dlouho i v plánu na papíře, natož ve skutečnosti.

