Radeon Instinct MI100 generace Arcturus přijde ještě letos

Radeon Instinct MI100 ‘Arcturus’ bude tak založen na architektuře CDNA, která se letos odštěpí od herní či obecně grafické RDNA. Arcturus tak můžeme považovat čistě za akcelerátorovou architekturu, která bude určena pro GPGPU a Mark Papermaster potvrdil, že AMD uvede na trh tohoto nástupce 7nm Vegy někdy v druhé polovině roku, což ale nebylo nijak upřesněno.

AMD přitom dosud nikdy oficiálně nezmínilo, že by připravovalo kartu Radeon Instinct MI100, jejíž označení je přitom velice důležité.

V případě akcelerátorů Radeon Instinct MI6, MI8 či MI25 toto číslo zhruba odpovídalo výkonu karty v FP16 (Half Precision). Modely MI50 a MI60 však do tohoto schematu tak úplně nepatří a v jejich případě AMD navýšilo spíše výkon v FP64 (Double Precision), ovšem zato velice podstatně. Můžeme se tak ptát, zda Radeon Instinct MI100 náhodou nenabídne výkon kolem 100 TFLOPS v FP16, anebo jiným způsobem zečtyřnásobí výkon staré generace završené modelem MI25. To ještě uvidíme, ale spíše se zatím budeme držet při zemi a očekávat, že výkon v FP16 oproti MI25 až MI60 bude spíše dvojnásobný, čili cca 50 TFLOPS. To ale neznamená, že tu nebude specializovaný a hardware pro jiné výpočty, na což ukazuje i starší tweet od Komachiho Ensaky

AMD by pak teoreticky mohlo vyhnat počet výpočetních jader čipů Arcturus až k 8192, čili k dvojnásobku Vegy, což z hlediska velikosti výsledného čipu rozhodně není nepravděpodobné. Stačí se podívat na novou nabídku firmy NVIDIA v podobě 7nm GPU GA100, která zabírají plochu 826 mm2. AMD by mělo své čipy Arcturus vyrábět také na linkách firmy TSMC, čili v podstatě stejným procesem a na čip s podobnou plochou by se taková výbava měla vejít i vzhledem k tomu, že čipy Vega 20 jsou velké 331 mm2.

Dále se očekává až 32 GB paměti HBM2, a to možná i v nové verzi HBM2E 'Flashbolt' od firmy Samsung. Konečný výkon pak bude záviset na taktech, jež se budou jistě ladit až později.

