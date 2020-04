Radeon Instinct: nabídne první GPU s CDNA až 120 CU a 7680 jader?

AMD tak má vůbec poprvé v záměru přijít s herními GPU, které budou mít výrazně odlišnou architekturu od karet orientovaných na výpočty, což jsou tak právě GPU akcelerátory Instinct. Už v případě generací Polaris a Vega bychom sice mohli říci něco podobného, nicméně ty nikdy nebyly tak striktně odděleny. Měli jsme tu pochopitelně herní Vegy (a stále máme) a na druhou stranu i Instinct MI6 je založen na GPU Polaris 10.

Všechna GPU s CDNA tak budou určena pouze pro HPC a datová centra, zatímco RDNA bude na klasických grafických kartách především pro herní sestavy. Otázka je, jak to bude s profesionálními grafikami, které běžně zasahují do obou segmentů. CDNA také dle očekávání nabídne podporu XDLOPS, Rapid Packed Math, nový Vector ALU a také instrukce BFloat16.

Zmíněny byly pak konkrétně následující prototypy, všechny se 32 GB paměti HBM2.

Můžeme očekávat, že první GPU založená na CDNA by mohla dosáhnout výkonu až 25 TFLOPS v FP32. To by ovšem na NVIDII a její Ampere nemuselo vůbec stačit, protože v jejich případě se spekuluje dokonce o výkonu 36 TFLOPS v FP32 a díky hardwaru pro FP64 by výkon v double precision měl být poloviční, čili 18 TFLOPS.