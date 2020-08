Radeon Navi 2X s 12 a 16 GB paměti, chystá se prý už Navi 4X

Nové GeForce generace Ampere by prý měly mít až 20 GB paměti v modulech GDDR6 (GDDR6X?), jak uvádí wccftech na základě informací od výrobce karet. A je pravda, že zvýšení kapacity paměti se už dalo očekávat, ovšem skutečně bude takto zásadní? Možná že opravdu bude, neboť tu je i zpráva o tom , že Navi 21, čili ono "velké Navi" bude k dispozici s konfiguracemi s 12 a 16 GB paměti.

Pro AMD by to pochopitelně nebyla premiéra, neboť to už nabídlo Radeon VII vybavený 16 GB paměti, a to přitom šlo o velice výkonné HBM2 s propustností 1 TB/s. Jenomže na druhou stranu byla tato karta vypuštěna na trh spíše z nouze, neboť AMD ani jinou možnost nemělo, pokud tedy chtělo poskytnout hráčům či obecně uživatelům PC něco výkonnějšího než původní Vegu 64. Později navíc Radeony VII tiše zmizely z trhu a z toho lze tušit, že AMD se prodej takové karty za 699 USD zrovna nevyplatil.

Je otázka, jaké mají být ony verze karet s Navi 21 a 16 a 12 GB paměti, pokud skutečně dorazí, pochopitelně). Může jít jen o silnější a slabší herní karty, podobně jako Vega 64 a 56, i když ty měly stejnou kapacitu paměti. Ale také může jít o jakousi 16GB obdobu TITANu určenou i pro pracovní stanice, zatímco 12GB karta bude určena jako čistě herní. Uvidíme.

Leaker Komachi pak informuje o tom, že AMD už pracuje na RDNA 3 a 4 (či RDNA 3X a 4X), respektive na čipech Navi 31 a Navi 41. To ale není nic překvapivého, neboť vývoj takových čipů se nezvládne za týden a je vcelku běžné, že firmy pilně pracují na dvou budoucích generacích. My o nich také zatím nevíme vůbec nic a samotné AMD v roadmapě ukazující RDNA 3 ani nezmínilo použitý proces.





Vidíme tam jen Advanced Node a to je trošku podivné vzhledem k tomu, že pro Zen 4 byl potvrzen 5nm proces. To tak nahrává spekulacím, že RDNA 3 budou zahrnovat první vícečipová GPU od AMD, která tak asi nebudou tvořena čipy tvořenými vždy stejným procesem. A pokud by AMD napsalo, že RDNA 3 budou tvořeny dejme tomu 7nm i 5nm procesem, nebylo by o jejich vícečipovém designu pochyb a to AMD možná ještě nechce prozradit.

